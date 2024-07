Seitsmendat kuud lapseootel vehkleja jõudis olümpial 16 hulka

26-aastane Hafez võitis ameeriklannat Elizabeth Tartakovskyt 15:13, aga kaotas seejärel matšis pääsuks veerandfinaali Lõuna-Korea vehklejale Jeon Ha-youngile 7:15.

"Kui teile tundus, et poodiumil on kaks osalist, siis tegelikult oli kolm! Mina, minu vastane ja minu veel-tulekul väike veebi!" teatas Hafez pärast turniiri ühismeedias.

Kairost pärit ja oma kolmandatel olümpiamängudel vehelnud Hafez sõnas, et oli etteaste üle uhke. "Mu beebil ja mul endal oli omajagu väljakutseid, olgu nad siis füüsilised või emotsionaalsed," lisas ta.

"Rasedusega kaasnevad uperpallid on juba iseenesest rasked, kuid elu ja spordi tasakaalu nimel võitlemine polnud midagi muud kui pingeline, samas oli see seda väärt. Mul oli õnne, et jagasin oma abikaasa (Ibrahim Ihab) usku, et mu pere jõuab nii kaugele."

Naiste espadroni individuaalturniiri võitis prantslanna Manon Brunet, kes alistas finaalis koondisekaaslase Sara Balzeri 15:12. Kolmanda koha sai ukrainlanna Olga Harlan.