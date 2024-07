Napilt kullata jäänud Adam Peatyl diagnoositi koroona

Favoriidina starti tulnud Peaty kaotas vaid kahe sajandikuga itaallasele Nicolo Martinenghile ja jäi koos ameeriklase Nic Finkiga jagama hõbemedalit.

Hiljem sõnas britt, et ärkas võistluse eelsel ööl ootamatult. Pärast etteastet oli valusa kurgu tõttu raske intervjuud anda. "See ei ole vabandus. Ma ei taha kunagi, et see oleks vabandus," lausus Peaty.

"Aga see ootamatus juhtus ja sellest ei saa mööda vaadata. Sa võid treenida millegi nimel kaheksa aastat ja ei tunne end õigel päeval sada protsenti valmis. Ja see sada protsenti maksab sulle 0,02 sekundit ja nii need asjad lihtsalt on."

Hiljem lisas Suurbritannia koondis avalduses: "Tundide jooksul pärast etteastet läksid tema sümptomid hullemaks ja esmaspäeva varahommikul testiti teda COVID-i osas. Sel hetkel osutus tema koroonatest positiivseks."

"Ta loodab, et pääseb hiljem kavas olevateks teateujumisteks tagasi starti. Nagu iga haigusjuhtumi puhul, tegeletakse olukorra asjakohaselt ja kasutusele võetaks kõik tavapärased ettevaatusabinõud, et hoida ülejäänud delegatsiooni tervena."

29-aastane Peaty on üks Suurbritannia edukamaid ujujaid, kes võitis 100 meetri rinnulidistantsi nii Rio de Janeiros kui ka Tokyos. Kokku on tal olümpiamängudelt nüüd kolm kuld- ja kolm hõbemedalit.

Teateujumised, kus Peaty kavatseb kaasa teha, toimuvad selle nädala lõpus.