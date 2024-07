ROK korraldab Pariisis Pekingi olümpia medalitseremoonia

Põhjuseks, miks korraldatakse uus medalitseremoonia ligi kaks ja pool aastat hiljem, on seotud Venemaa iluuisutaja Kamila Valijeva dopingukaristusega. Rahvusvaheline spordiarbitraaž (CAS) määras Valijevale dopingu kasutamise eest nelja-aastase võistluskeelu, mis hakkas kehtima tagasiulatavalt 2021. aasta detsembrist.

See tähendab, et venelanna saab jääle naasta 2025. aasta lõpus 19-aastasena. Rahvusvaheline Uisuliit (ISU) tühistas seejärel Valijeva tulemused 2022. aasta Pekingi olümpiamängudel ja Tallinnas toimunud Euroopa meistrivõistlustel.

Kuna Venemaa uisukoondis krooniti võistkondlikult olümpiavõitjaks, siis nende tulemus tühistati ning uueks olümpiavõitjaks kroonitakse Pariisis USA. Hõbemedali saab kaela Jaapan ning proksi omanikuks saab Kanada Uisukoondis.

"Soovisime, et see olukord laheneks võimalikult kiiresti kõigi asjaosaliste, eriti sportlaste huvides. Sportlased on need, kellest me hoolime," ütles ROK-i pressiesindaja Mark Adams.

"Kuid kahjuks juriidilised protsessid võivad kesta väga kaua. Kui tulemus oli selge, kiirendasime asjaajamist, et tagada medalite jagamine sobivas kohas. Ei saa kunagi asendada võidu hetke või medali jagamist mängude ajal. Kuid ma arvan, et tundub ja sportlased nõustuvad, et see on nii hea koht kui iga teinegi," lisas Adams.