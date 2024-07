Southgate astus Inglismaa jalgpallikoondise peatreeneri kohalt tagasi

Southgate oli kõige kauem ametis olnud Inglismaa jalgpallikoondise peatreener. 53-aastane Southgate nimetati ametisse 2016. aastal ja ta juhendas Inglismaa jalgpallikoondist neljal suurturniiril.

Tema juhendamisel mängis Inglismaa koondis 102 mängu ning võitis neist 61. Southgate aitas Inglismaa nii 2021. kui ka 2024. aastal Euroopa meistrivõistluste finaali.

After 102 games and almost eight years in charge, Gareth Southgate has announced he is to leave his role as manager of the #ThreeLions.