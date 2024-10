Inglismaa jalgpallikoondist hakkab esimest korda juhendama sakslane

Alates 2016. aastast ametis olnud Gareth Southgate'i juhendamisel jõudis Inglismaa koondis kahel korral EM-finaali ning MM-veerandfinaali, sealjuures saavutas meeskond 2018. aastal neljanda koha. Southgate loobus peatreeneriametist pärast suvist EM-finaalturniiri, sildtreenerina on seni ametis olnud endine Mart Poomi klubikaaslane Derby County päevilt Lee Carsley, kelle käe all on Inglismaa saanud kolm võitu ja ühe kaotuse.

102 Southgate'i käe all toimunud koondisemängust võitis Inglismaa 64 ja viigistas 20, Southgate'i võiduprotsent (62,7) kõigist vähemalt viis mängu koondise eesotsas olnud Inglismaa peatreeneritest jääb alla vaid Fabio Capellole (66,7). Tuchelist saab pärast Capellot ning Sven-Göran Erikssoni kolmas välismaine Inglismaa A-koondise juhendaja.

Mängijana kaitseliinis tegutsenud Tuchel alustas peatreenerikarjääri 2009. aastal Mainzis, juhendas aastatel 2015-17 Dortmundi Borussiat, 2018-20 Pariisi Saint-Germaini, 2021-22 Chelsead ning 2023-24 Müncheni Bayerni.

Inglismaa klubiga võitis ta hooajal 2020/21 Meistrite liiga ning on tulnud riigi meistriks nii Saksamaal kui Prantsusmaal, 2021. aastal nimetati ta erinevate organisatsioonide poolt maailma parimaks peatreeneriks. Bayernis juhendas ta ka Inglismaa kaptenit Harry Kane'i.

"Olen väga uhke, et mulle usaldati au juhtida Inglismaa koondist. Olen Inglismaa jalgpalliga ammu tundnud isiklikku seost ja see on mulle juba kinkinud suurepäraseid mälestusi. On suur privileeg Inglismaad esindada ning olen elevil, et saan töötada koos selle erilise ja talendika mängijate grupiga," sõnas Tuchel, kes alustab ametlikult tööd uue aasta esimesel päeval. Rahvuste liiga mängudes Kreeka ja Iirimaa vastu jätkab sildtreenerina Carsley.

Suurbritannia meedia sõnul mõtles Inglismaa jalgpalliliit Southgate'ile asendajat otsides ka Pep Guardiolale, kelle leping Manchester Cityga lõppeb käesoleva hooajaga. Carsley pole ise avaldanud soovi täiskohaga peatreeneriks saada, kodustest treeneritest kaaluti Eddie Howe'd, kes on pühendunud oma tööle Newcastle'is ning endist Chelsea juhendajat Graham Potterit, kes soovib kuulduste kohaselt pigem naasta klubitasandile.