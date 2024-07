Tüdrukute jalgpallilaagrid toimuvad augustis viies Eesti klubis

Laagrid toimuvad Tallinna FC Flora, Saue JK, JK Tallinna Kalevi, Tartu JK Tammeka ja Saku Sportingu koduväljakutel.

Laagrid, mille eesmärk on tuua rohkem tüdrukuid jalgpalli juurde ja kujundada nende liikumisharjumusi, on suunatud 7–12-aastastele tüdrukutele. Igapäevaselt ootavad tüdrukuid ees kaks sportlikku tegevust ning ühel päeval väljasõit või ekskursioon. Samuti on lastel võimalus kohtuda naiste koondise mängijatega, kes mängivad koos tüdrukutega jalgpalli, vastavad nende küsimustele ning jagavad autogramme.

JK Tallinna Kalevi noortetreener Carmen Kärg rääkis, et klubi jaoks on oluline pakkuda tüdrukutele võimalust sportida ja avastada jalgpalli võlu. "See on suurepärane võimalus tutvustada jalgpalli neile, kes pole varem selle spordialaga kokku puutunud. Lisaks sportlikule poolele arendavad tegevused tüdrukute koostööoskusi, aitavad luua uusi sõprussidemeid ja annavad osalistele läbi erinevate tegevuste rohkelt positiivseid emotsioone," selgitas Kärg. Ta lisas: "Kindlasti võib jalgpalli populariseerimine tüdrukute seas kasvatada ka klubis treenivate tüdrukute arvu."

Täpsema info laagrite kohta ja registreerimisvormi leiab Eesti Jalgpalli Liidu kodulehelt.

Esimesed viis laagrit toimusid juuni lõpus koostöös Pärnu JK Vapruse, Paide LM, Viimsi MRJK, FC Kuressaare ja Kohila JK-ga, kus osales kokku 125 tüdrukut.