Hurt: rääkisime poolajal, et pall tuleb panna kiiremini liikuma

Mark Anders Lepik viis Flora 13. minutil juhtima, kuid avapoolaeg lõppes Rasmus Kallase 42. minuti tabamusest 1:1 viigiga. Teisel poolajal tõid Sergei Zenjovi (52. minutil) ja Danil Kuraksini (66.) väravad Florale siiski kolm punkti.

"Sellest on kahju, et pärast väravat lasime tempo alla ja vastase mängu. Ei olnud sellega üldse rahul ja rääkisime poolajal mängijatega, et pall tuleb panna kiiremini liikuma," lausus Flora peatreener Norbert Hurt ERR-ile.

"Ega teine poolaeg ka lihtne ei olnud. Kogu aeg pidime nõudma, et pall kiiremini liiguks. Eks teadsime, et on vaja tuua värskeid mängijaid sisse, et seda tempot hoida."

Tammeka peatreener Marti Pähn aga kiitis vastast. "Kui päris aus olla, siis selline aus tulemus. Ma arvan, et Flora oli täna igas elemendis... kaitstes natuke kindlam, palliga kohati natuke kindlam, kohati rohkem kindlam," tunnustas ta.

"Ma arvan, et meil olid mõned väga head perioodid. 1:2 väravast on kahju - meil enne seda oli päris viisakas periood. Kui siit kolm päeva varem [1:2 kaotus Levadialt - ERR] ära tulime, jäi natuke suurem okas hinge. Ma arvan, et meil toimisid asjad veidi paremini. Täna peame tõdema, et enam-vähem õiglane tulemus."