Teise poolaja väravad tõid Florale võidu, Levadia lõi kuus tabamust

Mark Anders Lepik viis Flora 13. minutil juhtima, kuid avapoolaeg lõppes Rasmus Kallase 42. minuti tabamusest 1:1 viigiga. Teisel poolajal tõid Sergei Zenjovi (52. minutil) ja Danil Kuraksini (66.) väravad Florale siiski kolm punkti.

"Eks teadsime, et Tammeka on selline ebameeldiv vastane. Eelmine mäng Levadia vastu näitas ka, et kerget mängu ei ole tulemas," sõnas avavärava autor Lepik ERR-ile.

"Meie omavaheline mäng jäi ka 0:0, nii et meie jaoks oli vaja teha vigade parandus nii eelmisest mängust kui ka eelmisest mängust Nõmme Kaljuga, et täna saaks selle tulemuse kätte."

Premium liiga liider Tallinna FCI Levadia alistas võõrsil Nõmme Unitedi lausa 6:0 (7. Mihkel Ainsalu, 22., 29. 57. Felipe Felicio, 51. Richie Musaba, 66. Heitor).

FC Kuressaare oli võõrsil parem JK Narva Transist 1:0, kusjuures Märten Pajunurme punase kaardi tõttu jäädi juba esimese poolaja lõpus arvulisse vähemusse ja võiduvärava lõi Joonas Soomre alles 87. minutil.

Tabeliseis: 1. Levadia 45 punkti (18 mängust), 2. Flora 35 (18), 3. Kalju 32 (16), 4. Paide 28 (18), 5. Trans 18 (16), 6. Kuressaare 17 (16), 7. Tammeka 16 (16), 8. Kalev 16 (18), 9. Vaprus 16 (16), 10. Nõmme United 10 (16).

Enne mängu:

Flora tegi eelmises voorus Kalju vastu hooaja viienda viigi. Valitsev meister on püsinud viimases viies kohtumises kaotuseta, väravateta lõppenud kohtumises Kaljuga katkes Flora neljamänguline võiduseeria. Selle perioodi jooksul on Flora endale lasknud lüüa kolm väravat, vastastele on löödud aga üheksa tabamust. Tammekale tähendas allajäämine Levadiale hooaja seitsmendat kaotust.

Flora on tabelis 32 punktiga teisel ning Tammeka 16 punktiga kuuendal real. Meeskondade hooaja esimene omavaheline kohtumine lõppes 0:0 viigiga.

Mängu peakohtunik on Kristo Külljastinen, abikohtunikud Riivo Stolts ja Andrus Õun ning neljas kohtunik Grigori Ošomkov. Videokohtunikena tegutsevad Karl Koppel ja Martti Pukk.