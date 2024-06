HC Panteri uus peatreener: soovin näha rõõmsat ja loomingulist jäähokit

Eesti jäähokiklubi HC Panter palkas uueks peatreeneriks soomlase Mikko Mäenpää, kes ütles ERR-ile, et tahab meeskonna ründavat hokit mängima panna.

Hokiklubi HC Panter uus peatreener on soomlane Mikko Mäenpää, kes juhendab sel nädalal esmakordselt meeskonna treeninguid. Mäenpää soov on panna Panter mängima hea füüsise pealt ründavat jäähokit.

Kaks aastat Eesti koondise abitreenerina töötanud 41-aastane Mikko Mäenpää esindas kaitsemängijana Soome koondist kahel MM-turniiril ja mängis 20 aasta jooksul klubihokit Soome kõrval ka KHL-is, Šveitsis ja Rootsis. Nüüd leiab Soomes viimati noori juhendanud Mäenpää, et leidis suurepärase väljundi. "See oli lihtne valik. Ma olen Eestis tundnud end alati teretulnuna. Siin on hea ja positiivne õhkkond, ka tegutsemislust," ütles treener.

Mäenpää soovib, et kui Pantrite meeskond juuli lõpus uueks hooajaks koguneb, oleksid mängijad füüsiliselt vormis. Treeningud saavad olema mõneti teistsugused, kui ehk Eestis harjutud.

"Esimene kord pani kõik korralikult higistama. Mulle endale meeldivad pisut teistsugused jäätreeningud, mida jäähokis ehk traditsiooniliselt kasutatakse. Soovin, et võimalikult vähem seistakse järjekorras ja võimalikult palju tegutsetakse. Proovime harjutada selliselt, et uisutamiskilomeetreid koguneks varasemast rohkem," sõnas juhendaja.

"Kui suudame selliselt treeningul, siis paremal juhul tundub meile mängus, et uisutame teisel võistkonnal jalad alt. See töö on vaja teha siin ja suvel, argipäeviti treeningutel. Proovime mängida rünnakule suunatud rõõmsat ja loomingulist jäähokit. Seda soovin näha," lisas Mäenpää.

Mäenpää sõlmis Pantrite klubiga lepingu üheks hooajaks, meeskond mängib nagu mullu ka uuel hooajal tugevas Balti liigas.