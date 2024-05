Levadia jättis Paide punktideta, Flora tõusis kolmandaks

Levadia ja Paide vahelise kohtumise ainus värav sündis 54. minutil, kui kiirrünnaku järgses olukorras sahistas võõrustaja väravavõrku Richie Musaba, kelle jaoks oli tegemist hooaja kuuenda tabamusega.

"Ma arvan, et Paide oli esimesel poolajal tõesti ohtlik. Teisel poolajal nad teenisid kaks nurgalööki järjest, mis olid ohtlikud, aga suures plaanis oli meil kõik kontrolli all. Teisel poolajal tulime palju parema energiaga peale ja surusime niikaua kuni värava saime. Teadsime, et Paide peab oma mängu rohkem avama," rääkis mängu parimaks valitud Levadia poolkaitsja Mihkel Ainsalu ERR-ile.

Levadia kirjutas ühe kaotuse ja kolme viigi kõrvale 11. võidu ning edestab lähimaid jälitajaid Nõmme Kaljut ja Tallinna Florat kaheksa punktiga. Paide langes kolmandalt kohalt neljandaks.

Flora möödus liigatabelis Paidest tänu 3:2 võidule Tallinna Kalevi üle. Kalev läks 18. minutil Vadim Mihhailov väravast juhtima, kuid Flora viigistas kõigest neli minutit hiljem, kui täpne oli Sergei Zenjov.

Zenjov viis Flora 31. minutil esmakordselt juhtima ja 42. minutil kasvatas edunumbreid Mark Anders Lepik. Vanameister Ats Purje lõi teise poolaja alguses ühe tagasi, kuid rohkemaks Kalev suuteline polnud.

Tabeliseis: 1. Levadia 36 punkti, 2. Kalju 28 p, 3. Flora 28 p, 4. Paide 25 p, 5. Kalev 16 p, 6. Tammeka 13 p, 7. Vaprus 13 p, 8. Kuressaare 13 p, 9. Trans 12 p, 10. Nõmme Utd 6 p.

Enne mängu:

Möödunud nädalavahetusel aset leidnud karikafinaalis asus Paide kiirelt juhtima ning läks poolajale 2:0 eduseisul, kuid Levadia vastas teisel poolajal lausa nelja tabamusega ning sai kolmeaastase pausi järel taas Tipneri karikat tõsta.

Kolmapäeval avaneb Paidel võimalus revanš võtta, kui nende kodusel Paide linnastaadionil toimub korduskohtumine. Lisaks pidi Paide oma eelmises Premium liiga kohtumises tunnistama Nõmme Kalju 2:0 paremust, mistõttu oleks võit veelgi magusam.

Selleks tuleb aga alistada Levadia, kes on sel hooajal koduses kõrgliigas 14 mänguvoorus pidanud kaotusvalu tundma vaid ühes mängus. "Tagasi Premium liiga kohtumisega ning soovime naasta võidureale. Paari päeva sees kaks mängu sama võistkonnaga, erinevates sarjades. Peame olema valmis andma endast väljakul kõik, et esineda hästi," sõnas Levadia peatreener Curro Torres.

Kümne võidu ja kolme viigiga on kogutud 33 punkti, Kalju on 28 silmaga teisel tabelireal ning Paide jääb omakorda Kaljust kolme punkti kaugusele. 25 punkti on kogunud ka Tallinna FC Flora, kes mängib kolmapäeva õhtul võõrsil JK Tallinna Kaleviga.