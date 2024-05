Pettunud Stojkovic: võite oletada, kuidas ma end praegu tunnen

"Ma arvan, et võite oletada, kuidas ma end praegu tunnen," alustas Paide juhendaja Ivan Stojkovic. "Olime tänaseks mänguks hästi ette valmistunud ning kõik toimis. Me oleme hea meeskond, kuid headel meeskondadel ja tippmeeskondadel on selge vahe – tipptiimid mängivad kõik 90 minutit, aga head tiimid 85 minutit. Meie mängisime täna 85 minutit."

"Me harjutasime kaks päeva järjest, mida tuleb teha, kui [Levadia väravavahi] Vallneri käes on pall. Me teadsime väga hästi, kuidas peame sellises olukorras paiknema, aga meil jäi üks mängija olukorda hiljaks, siis teine mängija ja sealt tekkis doominoefekt. Yakovlev jooksis üksinda kasti ja löödi värav," lisas Paide juhendaja.

Mängu parimaks valitud Mihkel Ainsalu (Levadia) tõdes, et kolmapäevane mäng oli märksa raskem kui möödunud nädalavahetusel aset leidnud karikafinaal.

"Tänane mäng oli igatepidi raske. Paidesse tulemine on juba omaette väljakutse, teades, mis tingimused siin külalistele on loodud," sõnas Ainsalu. "Esimesel poolajal oli garderoobist raske välja saada, aga teisel poolajal võtsime oma ja surusime. Garderoobiks on väiksed konteinerid, sinna ei mahu väga ära," lisas ta muigega.