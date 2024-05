Naiste jalgpallikoondis valmistub aasta esimeseks kodumänguks

Kas koondisse saabunud mängija vasak jalg on sama tugev kui parem jalg? Sellel ja paljudele teistele naiste füüsilist vormi näitavatele küsimustele saavad peatreenerid Aastassia Morkovkina ja Sirje Kapper selged vastused. Nimelt tegid koondisse kutsutud enne pallitrenni jalgpaliliidu kehaliste võimet keskuses läbi erinevad testid.

"Ei ole ohtu, et keegi välja langeb. Pigem on see meie enda tagasiside jaoks, et kontrollida ja ennetada vigastusi. Vaatame, mis seisus mängijad on võrreldes eelmise aastaga ja selle aasta algusega. See kõik on tagasisideks ja analüüsiks," ütles Kapper.

Koondise esiründajat Lisette Tammikut ootab ees karjääri 70. kohtumine. Alles laupäeval rassis ta klubitasandil maksimaalsed 90 minutit FC Flora eest, et aidata naiskond karikavõitjaks.

"Ütlen ausalt, et taastumine on päris raske olnud, sest Eestis on ilmad päris palavad olnud ja keha ei ole harjunud sellega, aga reedeni on piisavalt aega ja ma kindlasti taastun selleks ajaks ära," sõnas ründaja.

Tallinna saabuvale vastasele Albaaniale jäädi aprilli alguses võõrsil 0:2 alla. Nüüd loodetakse oma võimalusi paremini realiseerida. "Nad on sellised võitlejahinged, tulevad hästi üks-üks duellidesse ja see on kindlasti nende tugevus ja nende sirgjoonelisus eriti. Kui need käigud kinni saame ja oleme valmis nendeks duellideks, siis ma arvan on meil väga hea võimalus neid alistada," sõnas Tammik.

Kuus mängijat liituvad koondisega välisliigadest, aga mängupraktika on kõigil naistel parem kui aprilli hakul. Mida Eesti naiskond tuleva mänguga tõestada tahab? "Et me oskame väravaid lüüa ja oskame võita," sõnas Kapper.

Reedene EM-valikmäng on rahvusnaiskonnale tänavu ühtlasi esimeseks kodumänguks. Viimati mängiti A.Le Coq Arenal mullu oktoobris, kui 5:1 alistati Armeenia.