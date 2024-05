Eesti käsipallikoondis kaotas kodus Islandile 13 väravaga

Kui esimeses mängus Reykjavikis pidi Eesti tunnistama vastaste lausa 25-väravalist paremust, siis Kalevi spordihallis jäi Eesti alla 24:37 (13:18).

Laupäeval viskasid Hendrik Koks ja Karl Toom kodumeeskonna kasuks viis väravat, kolm tabamust lisasid Dener Jaanimaa ja Karl Roosna. Võitjate parim Orri Freyr Thorkelsson kurvastas eestlasi lausa üheksal korral.

Enne mängu:

Eesti koondis kaotas kolmapäeval võõrsil peetud avamängu 2008. aasta olümpiahõbeda vastu kindlalt 25:50. Eesti juhendaja Martin Noodla sõnul oli probleem selles, et mängu eel kokkulepitud asjadest ei peetud kinni.

"Me ei pidanud täna kokkulepitud asjadest kinni. Eriti suur oli allajäämine kaitses, kus jäi kõvasti puudu võitlusest," alustas Noodla. "Meil on reaalselt väga õhuke koosseis praegu kaitse mängimiseks. Nuputame siin viimaseid variante, kuidas mingeid asju teha. Mängime kaitseformatsioonis, mida me tavaliselt ei kasutaks. Lihtsalt praegu on olukord selline, kus mehed on vigased ja tuleb mängida nendega, kes on."

Koondise kapten Karl Roosna usub, et koduväljakul suudetakse Islandile rohkem vastu saada. "Vaatame kolmapäevase mängu üle ja äkki jõuab kohale. Peame asjadest rääkima. Eks see nii on. Teinekord on vaja üksteisele asjad otse välja öelda, aga konstruktiivselt, et sellest midagi tulevikuks ka tolku on," märkis Roosna.

Võrreldes esimese kohtumisega on Eesti teinud kordusmänguks koosseisus kaks suuremat vahetust. Markus Viitkari asemel on koondise rivistuses Hendrik Varul ning teiseks eemalejääjaks on Ott Varik, keda asendab koondise raudvara Jürgen Rooba.

Kahe mängu kokkuvõttes võitjaks osutuv meeskond tagab endale koha järgmisel aastal Horvaatias, Taanis ja Norras toimuvale MM-finaalturniirile. Islandi senine parim tulemus MM-ilt pärineb aastast 1997, kui Jaapanis peetud MM-il saavutati viies koht. Eesti pole varem kordagi MM-finaalturniirile pääsenud.