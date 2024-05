Eesti käsipallikoondis jäi võimsale Islandile kindlalt alla

Avapoolaja võitis Island 26:12, sama võimsas hoos jätkati ka teisel poolajal.

Eesti koondise parimana viskas Dener Jaanimaa seitse väravat, Karl Toom panustas viie ja Hendrik Koks nelja tabamusega. Kaks väravat said kirja nii Aleksander Pertelson kui Alvar Soikka. Koondisesse naasnud Mait Patraili arvele jäi üks värav.

Islandi parim oli Omar Ingi Magnusson 13 väravaga, Gisli Thorgeir Kristjansson lisas üheksa väravat.

Laupäeval võõrustab Eesti Islandit Kalevi spordihallis.

Enne mängu:

Meeste koondis alustas MM-i kvalifikatsioonis esimesest faasist, kus esmalt alistati Läti kahe mängu kokkuvõttes 58:51 ning seejärel võideti Ukrainat sama süsteemiga 73:62.

Islandiga vastasseisu võitja pääseb finaalturniirile, kuid Islandi näol on tegemist väga tugeva meeskonnaga. Suurturniiridel on islandlased pidevalt kümne parema hulgas, 2008. aastal võideti Pekingi olümpiamängudel hõbe ning kaks aastat hiljem pälvis Island Euroopa meistrivõistlustelt pronksmedali.

Lisaks peavad eestlased toime tulema pika reisi ja kolmetunnise ajavahega. "Tuleb endast parim anda," ütles väravavaht Rasmus Ots ERR-ile. "Neid on jälgitud ju suurturniiridel ja mängitud isegi omavahel. Väga-väga kõvad vastased. Hästi kiired, tehnilised, võimsed, mängivad väga kõrgetes liigades ja klubides. [Kolmapäeval] saab meil kõva tööpäev olema."

Viimati mindi Islandiga vastamisi eelmise EM-i kvalifikatsioonis, kui 2022. aasta oktoobris ning järgmise aasta aprillis jäädi skandinaavlastele alla vastavalt 37:25 ning 30:23.

Islandi koosseisu kuuluvad mitmed tähed, nende hulgas näiteks Bundesliga parimate skoorijate hulka kuuluvad Omar Ingi Magnusson ja Viggo Kristjansson. "Saab põnev olema. Mõnes mõttes on see meie noorele võistkonnale reaalsuskontrolliks. Seni oleme kohtunud noorenenud Läti ning raskes olukorras olnud Ukrainaga. Nüüd astub meie vastu aga maailma absoluutne tipp nii individuaalselt, kui ka meeskondlikult," ütles koondise kapten Karl Roosna.

"See peaks meile näitama eesmärki, kuhu võiksime tulevikus pürgida. Põhimõtteliselt on Islandi koosseisus enamus ühe maailma parima klubi, SC Magdeburgi mängijatest. Magnusson on minu silmis üks maailma parimaid pallureid, kes väga harva teeb valesid otsuseid ning Gisli Kristjanssoni kiirus ja kehavalitsemine on hoopis omal tasemel," jätkas kapten.

Korduskohtumine toimub laupäeval kell 18.00 Kalevi spordihallis.