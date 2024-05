Indrek Schwede esitles Eesti jalgpalli ajaloo raamatusarja teist osa

Indrek Schwede viieosalise Eesti jalgpalli ajaloo raamatusarja teine köide keskendub aastatele 1925-1933 ehk aastatele alates Pariisi olümpiast kui esimese maailmameistrivõistluste valikmänguni. Iga periood eeldaks justkui üldnimetajat või vähemalt läbivat motiivi.

"Kokku võiks seda võtta niimoodi, et meedia hakkab väga tihti küsima, et kas tegemist ei ole mitte meie rahvusspordialaga jalgpalli puhul," ütles autor ERR-ile. "Mõnel puhul öeldakse seda täitsa kindlas kõneviisis välja, et me kõik teame, et jalgpallist ongi kujunenud meie rahvusspordiala."

"Samal ajal käivad kogu aeg kõhklused ja need kõhklused puudutavad tulemusi. Kuna tulemused on nii heitlikud, kuna tihtipeale saadkase ka oma lähematelt naabritelt tappa, siis see sunnib kahtlema, et ka ikkagi on tegemist meie rahvusspordialaga," lisas Schwede.

Kolm köidet ootab veel avaldamist ja materjal on suuresti koos, aga Eesti jalgpalli ajaloos doktorikraadi kaitsnud Schwede sõnul nõuavad nõuab materjal veelkord üle käimist.

"Lähemad osad, mul on põhimõtteliselt mustandid olemas. Kaugem osa - okupatsiooniosa eelkõige - ka seal on mul põhi olemas, aga pean veelkord selle läbi käima. Ja see päris uuem ots, seda peab tegema," lõpetas autor.