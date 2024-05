Rooba: oleme väga lühikese aja jooksul suutnud oma saatuse ümber pöörata

Eesti jäähokikoondise kapteni Robert Rooba sõnul on rõõmustav, kuidas meeskond on suutnud pärast kehvalt alanud turniiri end kokku võtta.

Eesti alustas Vilniuses toimuvat MM-turniiri suureskooriliste kaotustega Ukrainale ja Leedule, aga suutis teisipäeval lisaaja järel alistada Hispaania ja kolmapäeval Hollandit 3:2 võita juba normaalajal.

"Võita on alati parem kui kaotada! Kõige rohkem soojendab mu meelt see, kuidas oleme sellest väga madalast punktist siia jõudnud. Väga lühikese aja jooksul oleme suutnud palju vaeva nähes, palju õigeid asju tehes oma saatuse ümber pöörata ja arvan, et täna mängisime ühe väga hea mängu," rääkis Hollandi vastu ühe värava visanud ja ühe tulemusliku söödu andnud Robert Rooba.

Eesti tegi mängu jooksul 34 pealeviset Hollandi 17 vastu, Eesti parimaks valiti lisaks väravale ka kaks söödupunkti kirja saanud Kristjan Kombe.

"Olime selgelt parem meeskond, domineerisime suure osa ajast mängu ja meil oli palju vähem praaki kui eelmistes mängudes. Meie mängus oli enesekindlust. Vastase väravavaht mängis hästi, aga ikkagi suutsime kolm korda temast mööda visata. Väga hea meeskondlik töövõit, olen meeskonna üle uhke," kinnitas Rooba.

"Oleme järk-järgult paremaks läinud, minu meelest on see suurepärane ja loodetavasti teeme viimases mängus kõige parema mängu," sõnas Eesti avavärava visanud Morten Jürgens. "Leidsime täna üksteist hästi, söötsime hästi, tegime õigeid asju."

Võiduga kindlustas Eesti divisjoni püsimajäämise ning kui Hiinal ei õnnestu kolmapäeval Leedut võita, mängitakse reedel Hiina vastu pronksi peale.