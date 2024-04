Hispaania kohus seadis Luis Rubialese liikumistele piirangud

Mullu Hispaania naiste jalgpallikoondise mängija Jenni Hermoso suudlemisjuhtumis kõvasti tähelepanu pälvinud ja seetõttu ka ametist taanduma sunnitud Luis Rubialest kahtlustatakse ka korruptiivses teos.

Nimelt on Madridi kohus juba alates 2022. aasta suvest uurinud, kas Rubiales pani toime kuriteo, kui leppis endise Barcelona mängija Gerard Pique' firma Kosmosega kokku Hispaania superkarikamängu üleviimise Saudi Araabiasse. Vastav tehing oli väärt 120 miljonit eurot.

Hiljuti viibis Rubiales enam kui kaks kuud Dominikaani Vabariigis ja on kirjeldanud seda ärireisina. Samal ajal korraldasid Hispaania võimud aga läbiotsimised nii kohalikus jalgpalliliidus, Rubialese Granada linnas asuvas korteris ja Sevilla jalgpallistaadionil.

Nüüd teatas kohus, et edaspidi peab endine jalgpallijuht vähemalt korra kuus kohtu ette ilmuma ja lisaks veel täiendavalt juhul, kui kohus seda nõuab. Samuti peab ta reisisoovi korral teatama lahkumise ja naasmise kuupäevad ning aadressi, kus ta välismaal olles kavatseb viibida.

Rubiales on juhtunud oma süüd eitanud. "Olen veendunud, et lõpuks seatakse õiglus jalule. Minu ametisoleku ajal ei ole kunagi tulnud ebatavalisel moel raha. Ma ei ole kunagi saanud ühtegi ebatavalist pakkumist. Ühesõnaga, oleme alati tegutsenud ülimalt korrektselt ja seaduse piires," sõnas Rubiales esmaspäeval ajakirjanikele.

"Olen vastanud kõikidele küsimustele, mida mult on küsitud. Mind on ristküsitletud, viibisin siin enam kui neli tundi. Kui ma pean uuesti tulema, sest auväärt kohtunik nii ütleb, siis olen kohal, kui see on abiks. Mina olen see, keda kõige rohkem huvitab, et asjad saaks klaariks."