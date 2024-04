Palestiina võib jõuda Pariisi olümpiale aegade suurima koondisega

Pärast eelmisel aastal Gaza sektoris puhkenud konflikti on ROK proovinud Palestiina sportlasi toetada. "Sportlasi on toetatud mitmel erineval moel, et nad saaksid osa võtta kvalifikatsioonivõistlustest ja jätkata treeninguid," sõnas ROK-i president Thomas Bach uudisteagentuurile AFP antud intervjuus.

Hinnanguliselt võiks olümpiakutse saada kuus kuni kaheksa Palestiina sportlast. Ametlikult veel midagi paigas ei ole. "Kutsetest oleks Palestiinale kasu samamoodi nagu teistele rahvuslikele olümpiakomiteedele, kel pole mängudele kvalifitseerunud sportlast," lisas ta.

Palestiina on osalenud alates 1996. aasta Atlanta olümpiast kõigil suvemängudel. Kõige enam sportlasi ehk kuus osales 2016. aastal Rio de Janeiros ja Bachi sõnade järgi võidakse see tulemus Pariisis üle lüüa.

Iisraeli ja Hamasi konflikti valguses on toodud paralleele Venemaa sõjalise sissetungiga Ukrainasse. Venemaa ei tohi oma lipu all Pariisi olümpiamängudel osaleda, aga Bachi sõnul on Lähis-Ida konflikti iseloom teistsugune.

Sellest hoolimata on Palestiina huvigrupid kutsunud üles Iisraeli koondist Pariisi olümpiamängudelt sarnaselt Venemaale eemaldama.