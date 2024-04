Coyotes pidas Arizonas viimase mängu, Matthews ei saanud 70 väravat täis

Coyotes asus kodujääl juhtima juba kolmandal minutil, kuid Edmonton Oilers suutis avaperioodi lõpuks viigistada. Matias Maccelli värav teisel perioodil andis Arizonale taas eduseisu, mis kahekordistus kolmanda perioodi alguses. Oilers viskas siis ühe vastu, kuid Coyotes vastas kahega ning võitis oma viimase mängu Arizonas 5:2 (1:1, 1:0, 3:1).

2009. aastal läks toona Phoenix Coyotesi nimega mänginud klubi pankrotti, kuid 2014. aastal leiti uued omanikud, kes muutsid linnanime Arizonaks. Maksuvõlgades olnud klubi suhe linnaga ei ole viimastel aastatel paranenud ning elanikud hääletasid hiljuti uue jäähalli ehitamise vastu, mistõttu avanes uks uutele omanikele.

ESPN kirjutas, et NHL kinnitab neljapäeval müügitehingu, mille raames ostab NBA klubi Utah Jazzi omanik Ryan Smith Coyotesi 1,2 miljardi dollari eest. Coyotesi meeskond kolib juba järgmisest aastast Salt Lake Citysse, kuid Phoenix otsib variante uus hall ehitada, mis avaks neile võimaluse viie aasta pärast NHL-iga uue tiimina liituda.

Klubi ajaloo resultatiivseima mängija Shane Doani poeg Josh sündis Arizonas ja valiti Coyotesi poolt 2021. aasta draft'is. "Viimased 20-25 aastat on olnud keerulised, sest ma ei tea, kus meie kodu edaspidi on. Tahtsime õigesti hüvasti jätta ja fännidele veel ühe võidu anda," sõnas 22-aastane Doan.

Toronto Maple Leafsi staar Auston Matthews ei ületanud hooaja viimases mängus siiski märgilist 70 värava piiri, sest Tampa Bay Lightningu esimese aasta puurilukk Matt Tomkins tõrjus kõik tema 12 pealeviset. Tomkins tegi kokku 34 tõrjet ning Lightning lõpetas hooaja 6:4 (2:1, 3:0, 1:3) võiduga.

"Tahtsin seda väga, aga seda polnud lihtsalt ette määratud," sõnas viimases kahes mängus nulli peale jäänud Matthews. "Kõige tähtsam on aga meeskond ja meeskonna edu, et ma oma rolli liidrina täidaksin ja meeskonnal võita aitaks. Keskendun pigem sellele."

Dallas Stars alistas karistusvisetel St. Louis Bluesi 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) ning New York Islanders alistas kodus Pittsburgh Penguinsi 5:4 (1:1, 2:2, 2:1). Põhihooaeg lõpeb ööl vastu reedet, kui peetakse kuus mängu.

Stanley karikasari algab laupäeva hilisõhtul.