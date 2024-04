NHL-i parim väravakütt jätkab 70 tabamuse kursil

Matthews viskas enda hooaja 65. värava viimase kolmandiku alguses, viies võõrustaja 2:1 juhtima. Drew O'Connor taastas viigiseisu pisut vähem kui seitse minutit enne normaalaja lõppu, kuid lisaajal viskas otsustava värava Toronto kaitsja Jake McCabe, seejuures tegi väravale eeltöö Matthews.

Matthews on nüüd 11 järjestikus mängus resultatiivsuspunkte teeninud, olles selle seeria käigus visanud kümme väravat ja jaganud sama palju väravasööte. Suurepärases hoos ameeriklasel on võimalus 30-aastase vaheaja järel olla esimene mängija, kes visanud hooaja jooksul vähemalt 70 väravat. Viimati sai sellega hakkama soomlane Teemu Selänne, kes viskas 1992/93 hooajal Winnipeg Jetsi kasuks 76 väravat.

Active players who have scored 65 goals in a single season:



⚫ Alex Ovechkin

⚫ Auston Matthews



"Ta on uskumatu mees. Meie vaatame teda samamoodi aukartusega nagu kõik teised," ütles võiduvärava autor McCabe Matthewsi kohta. "Mulle meeldib tema mängus kõige rohkem see, et lisaks väravate viskamisele on ta ka kaitsemängus tipptasemel. Ta on alati õigel ajal õiges kohas. Tal on fenomenaalne mängutaju ja ta ei peta mängu, et väravaid saada."

Toronto jätkab idakonverentsis 99 punktiga viiendal kohal. Pittsburgh on 84 punktiga hetkel üheksas ehk jääks esimesena Stanley karikamängudelt välja.