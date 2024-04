Üle osariigi piiri aetud koiotid võivad viie aasta jooksul naasta

Aastatel 1996-2014 Phoenix Coyotesi ning 2014-24 Arizona Coyotesi nime kandnud meeskond mängis alates 2003. aastast Phoenixi külje all Glendale'is, aga viimase kümnekonna aasta jooksul tekitasid küsimused jäähalli rentimise osas nende suhetes linnaga mõrasid ning meeskond otsis võimalusi uue halli ehitamiseks või mujale kolimiseks. Alates eelmise hooaja algusest mängis Coyotes 5000 inimest mahutaval Arizona State'i ülikooli hokiareenil.

Neljapäeval teataski NHL, et seni Arizona Coyotesi nime kandnud võistkond kolib järgmiseks hokihooajaks üle osariigi põhjapiiri Utah'sse ja hakkab Salt Lake Citys mängima samal areenil, kus NBA korvpallimeeskond Utah Jazz. Ka Jazzi omavad Ryan ja Ashley Smith maksid võistkonna eest Alex Meruelole 1,2 miljardit dollarit.

ESPN kirjutab, et mängijad olid võimaliku tehingu osas teadmatuses kuni eelmise nädala reedeni, mil nõudsid tiimikoosolekul vastuseid ja said teada, et peatselt lahkutakse osariigist. Coyotesi mängijad ja võistkonna draft'i valikud liiguvad Utah'sse veel nimeta organisatsiooni juurde ning Smithi sõnul on võimalik, et uuel hooajal mängitakse ajutise nime ja logoga. Senisele omanikule Meruelole jääb õigus Coyotesi nimele ning ajaloole ja tal on viieaastane ajaaken, mille jooksul on tal võimalik frantsiis taaskäivitada.

"Nõustun NHL-i komissari Gary Bettmani ja kogu liigaga: oleks lihtsalt ebaaus, et mängijad, treenerid ja kogu hokipersonal peaksid veel mitu aastat mängima areenil, mis ei ole jäähokiks sobilik. See ei ole NHL-i lõpp Arizonas. Jään pühendunuks sellele kogukonnale ja eesmärgile ehitada Arizonasse esmaklassiline spordiareen ning meelelahutuspiirkond," sõnas Meruelo.

Uus omanik Ryan Smith ütles tehingu avalikuks saamise järel, et mõistab, kui keeruline olukord võib mängijate jaoks olla. "Oleme nende jaoks olemas. Meil on uskumatu Utah Jazzi organisatsioon, kes on kõik sellest vaimustuses. Meil on Lauri Markkanen, kes saatis mulle täna pildi endast uiskudel. See on organisatsioon, mille osaks on nüüd ka nemad," rääkis Smith.