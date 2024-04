Eesti tippuisutajad vahetavad kavad välja

Vaja on edasi liikuda ja seetõttu vahetab Aleksandr Selevko välja oma karjääri parimad kavad, mis tõid Euroopa meistrivõistlustel hõbeda ja maailmameistrivõistlustel 11. koha. "Lühikavaks on idee, aga vabakava veel mõtleme. Vahetame need kaks kava ja vaatame," lausus ta ERR-ile.

Tänavu edu toonud kavade koreograaf, Tšehhis ja Saksamaal töötav Rostislav Sinicyn saabub nädala pärast Tallinnasse ja teeb Selevkole uue vabakava. Et kaks kava oleks võimalikult erineva käekirjaga, siis koostab lühikava Kanada tippkoreograaf David Wilson, kes teinud kavasid paljudele olümpia-ja maailmameistrivõistluste medalistidele. Selleks läheb Selevko mai alguses Kanadasse.

Sel suvel osaleb EM-hõbe Jaapanis jääšõudes. Enne seda lendab ta koos noorema vennna Mihhailiga juunis USA-sse, kus Los Angelese lähistel lihvitakse pikalt taas tehnikat treener Rafael Arutuniani juures. Selevkode põhitreeneri Irina Kononova sõnul aitab Arutunian leida väikseid nüanse, mis teeb hüpete sooritamised mugavamaks ha hindab tegevusi just meesspetsialisti pilguga.

"Ma iga kord kõrval. Siis me räägime, et mis on vaja ja mida pole ning siis on seal väga väikesed nüansid. Mis ta pakub, see on mugavam," lausus Kononova.

Tänavu vabakavas kahte erinevat neljakordset Aleksandril sooritada ei õnnestunud. Suvel hakatakse tööd tegema, et ideaalis uuel hooajal vabakavas juba kolm neljakordset hüpet ära teha. "Üks läks praegu hästi. On vaja aega, et hüppeid hüpata trennides. Arvan, et kaks on vaja ikka teha. Tore kui oleks kolm neljakordset vabakavas, aga praegu ei tea," sõnas Aleksandr Selevko.

Niina Petrõkina oli koos treener Svetlana Varnavskajaga juba maailmameistrivõistluste eel läbi mõelnud, milliste muusikate ja teemadevalikuga minna uuele hooajale vastu. Pärast 16. kohaga Montrealis lõppenud MM-i lendaski ta kanadalasest koreograafi Mark Pillay juurde, kellega jätkab edukat koostööd.

"Pärast maailmameistrivõistlusi sõitsin Torontosse ja olin seal ühe nädala üksinda. Panime mulle kokku lühikava. Mulle väga-väga meeldib töötada Mark Pillayga. Ta on reaalne professionaal ja teeb iga liigutuse muusikatakti peale. Tuleb suurepärane kava," kiitis Petrõkina.

Lisaks uute võistlukavade harjutamisele jätkab Petrõkina detsembris murdunud vasaku jala pindluu ravi ning kogu keha tugevdamist. "Võin öelda, et jalg on juba palju parem, aga ikkagi annab tunda. Ma rohkem ei mõtle selle peale. Lähen jääle ja üldse ei mõtle enam selle peale," lausus uisutaja.

"Muidugi ma jätkan jala ravimisega, et rohkem ei juhtuks selliseid muresid. Hakkan tegema rohkem füüsilist trenni, hakkan töötama füsioterapeudiga, jõutreeneriga käin jõusaalis, tulevad erinevad laagrid suvel."

Vigastus luhtas paljud võimalused, kuid tõi Petrõkinale juurde uusi spetsialiste ja nüüd realiseerub varasem soov - kasvatada taustatiimi. Jõunumbreid aitab tal tõsta Gert Koovit. "Hakkasin temaga töötama pärast luumurdu. Minu füsioterapeut Sirli Hinn soovitas teda ja mulle väga meeldis. Nüüd käime jõusaalis," selgitas Petrõkina.

"Ma usun, et ma võin väga rahule jääda enda tulemusega maailmameistrivõistlustel, sest mulle seatud eesmärk oli jõuda vabakavasse ja selle ma täitsin," lausus Langerbaur.

"Vabakavaga ma suutsin ka tõusta paar kohta ja kindlasti võib-olla olulisem on isegi see, et mul pidas närv vastu nendel võistlustel. Ma sõitsin peaageu enda maksimumi, et kõigest üks viga vabakavas, et see on debüüdi kohta päris hea."

Treener Irina Kononova õpilane, kellele koostas kavad Rostislav Sinicyn, jätkab sama koostööd ja saab uueks hooajaks uued kavad.

"Minu suureks plussiks on suure hooga uisutamine. See kuulub minu uisutamisstiili juurde, see suur hoog, laiad sammud ja mitte selline koha peal sammude tegemine," ütles ta.

"Kindlasti me töötame raskemate elementide kallal, tahame lisada kavasse kahest kolmekordsest hüppest koosneva kaskaadi [hetkel hüppab ta 3+2 kaskaade] ja töötame ka palju koregraafia poolega, et tõsta ka teist hinnet."

Nii Aleksandr Selevko, Niina Petrõkina kui Nataly Langerbaur viisid sel hooajal oma punktirekordid uuele tasemele.

Teisipäeval osalevad Eesti tipud koos tiitlivõistluste medalistidega Tallinnas toimuval "Kings on Ice" jääšõul.