Andrejev: lõime piisavalt võimalusi ja loomulikult oleme pettunud

Kohtumise jooksul hoidis rohkem initsiatiivi favoriit Kalju, eriti esimesel poolajal, aga tabamuseni ei jõutud. Kokku hoiti 56 protsenti ajast palli ja tehti 13 väravaüritust, nende seas kaks lööki raamidesse. Unitedil olid vastavad näitajad seitse ja null.

"Olime võitmisele lähedal. Positiivne on see, et hoidsime taga nulli," sõnas Kalju peatreener Nikita Andrejev ERR-ile. "Aga lõime piisavalt võimalusi, et mäng võita ja loomulikult oleme pettunud."

"Esimesel poolajal olime staatilised ega olnud rünnakul agressiivsed. Teame, mida tuleb teha ja loodame, et järgmine mäng muudame seda."

Nõmme United sai siit kõrgliiga esimese punkti. "Emotsioonid on väga head," lausus meeskonna kapten ja mängu parimaks nimetatud Alexander Bergman. "Tegime rasket tööd, palju trenni. Väga-väga mõnus tunne on, siit on ainult üles tõus."

Kahes esimeses voorus oli Nõmme Unitedil samuti tugev vastane, kaotati Tallinna FC Florale 0:2 ja Paide Linnameeskonnale 1:3. "Minu arust on hea kogemus. Pigem on hea, et rasked mängud tulevad kohe otsa," ütles Bergman. "Ma arvan, et hea hoog on sees ja nüüd tuleb ilusti."

Nõmme Unitedi peatreeneri Jani Sarajärvi sõnul oli esimese poolaja esimene pool nende jaoks raske, aga hiljem läks paremaks. "Teisel poolajal tegime muudatusi, uued kutid tulid väljakule. Oli rohkem energiat ja ma arvasime, et väärisime siit millegi saamist," lausus soomlane.