Johannes Thingnes Bö kindlustas viienda MK-sarja üldvõidu

Minutise vahega startinud norralane jättis mõlemas lamadestiirus püsti ühe märgi ning eksis korra ka viimases püstitiirus. Bö eksimused lamadestiirudes lubasid lähimad konkurendid 30 sekundi sisse, kuid siis eksisid ka nemad ning norralane pääses taas kindlalt ette.

30-aastane Bö ületas lõpuks finišijoone ajaga 34.38,0 ning kindlustas sellega oma viienda MK-sarja üldvõidu.

Järgmised kaks kohta selgusid lõpusprindiga, kus jäi peale rootslane Sebastian Samuelsson (1; +11,2), edestades prantslast Eric Perrot'd nelja kümnendiksekundiga (1; +11,6). Neljanda koha teenis Emilien Jacquelin (4; +33,5) ning ainsana veel enne sõitu üldvõidu suhtes löögikauguses olnud Tarjei Bö ületas joone viiendana (2; +37,9).

Rene Zahkna eksis esimeses lamadestiirus korra, teises kaks korda, aga läbis püstitiirud puhaste paberitega ning teenis oma hooaja viimases sõidus 53. koha (3; +6.17,8).

Pühapäeval on kavas veel ühisstardist sõit, ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 23.00.

84. MK-etapivõidu teeninud Johannes Thingnes Bö läheb hooaja viimasele sõidule vastu 1172 punktiga, vanem vend Tarjei on kogunud 1035. Kolmas koht on veel lahtine: Johannes Dale-Skjevdalil on 874 punkti, 30 punkti kaugusel on Sturla Holm Lägreid.

Enne sõitu:

Vastavalt sprindi tulemustele läheb esimesena teele MK-sarja üldliider Johannes Thingnes Bö (Norra), kelle edu konkurentide ees on enam kui minut.

Tema järel stardivad Tommaso Giacomel (Itaalia; +1.02), Tarjei Bö (Norra; +1.03), Emilien Jacquelin (Prantsusmaa; +1.12), Johan-Olav Botn (Norra; +1.13) ja Sebastian Samuelsson (Rootsi; 1+1.16).

Kui Böe järel on enam kui minut tühja ruumi, siis järgneva minuti jooksul saab lähte kokku 17 laskesuusatajat. Neist enam tuleb Johannes Thingnes Böl karta vend Tarjeid, kes on MK-sarja üldarvestuses tema lähim jälitaja, kaotades 92 silmaga.

Kuna MK-sarja etapivõitja teenib 90 punkti, peab Tarjei laupäeval nooremat venda kindlasti edestama, et võimalus MK-sarja üldvõitjaks kerkida säiliks. Pärast jälitussõitu jääb veel vaid pühapäevane ühisstardist sõit.

Ainsa Eesti laskesuusatajana pääses jälitussõitu Rene Zahkna, kes oli sprindis 57. Tema saab rajale kolm minutit ja 24 sekundit pärast liidrit.