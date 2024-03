Tallinnas avati seitsme väljakuga spetsiaalne padelihall

Reketispordisõbrad said kolmapäeval rõõmustada, sest Tallinnas avati Eesti suurim ja esimene spetsiaalselt just padelimänguks ehitatud sisehall.

Erinevate näidismängudega kolmapäeval Tallinnas avatud padeli sisehallis on täielikult rahvusvahelistele standarditele vastavad padeliväljakud. Kokku on Lasnamäel Paepargi tänaval asuvas hallis seitse siseväljakut ning kevadel rajatakse juurde ka kaks välisväljakut. Lisaks avatakse keskuses ka ööpäevaringselt lahti olev jõusaal.

Eestis harrastab padelit pea 3000 mängijat. Üle riigi on selle reketimänguga tegelemiseks meil 69 padeliväljakut, millest 40 on siseväljakud. Tallinnas avatud spordihoone on Eesti suurim ja esimene spetsiaalselt just padelimänguks ehitatud sisehall.

Padel, üks kiiremini kasvavaid spordialasid maailmas, on omamoodi segu squashist ja tennisest. Padelit mängitakse seintega ümbritsetud väljakul ning mängijad võivad palli üle väljaku keskel oleva võrgu lüüa seinapõrkest. Padelireket on erinev teistest reketialade mänguvahenditest.