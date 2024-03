Käsipallikoondis läheb MM-valikmängule vastu võtmemängijata

Eesti koondis pääses eelkvalifikatsioonist teise ringi, kui alistas novembris kahe mängu kokkuvõttes Läti 58:51. Pärast seda osaleti enne aastavahetust veel Balti karikal, kus kahe võidu kõrvale teeniti üks viik. Seekordses koosseisus on aga nende kohtumistega võrreldes üks suur puudujääk. Koondise üheks tähtsaimaks mängijaks kerkinud Mihkel Lõpp peab vigastuse tõttu eelseisva valiktsükli vahele jätma.

"Kahjuks jäävad seekord eemale nii Lõpp kui David Mamporia. Mihkli puudumine on meile eriti valus löök, kuna oleme siin viimastes kohtumistes ka 5-1 kaitset praktiseerinud ning Saksamaal palliv mees on selles suurt rolli kandnud. Kuid eks siis peavad teised mehed tulema ja need augud kinni lappima. Lõppude lõpuks, kui vaadata, millise seisu pealt peavad mängule tulema meie vastased, siis ega meil õigustust paari puuduja taha küll pugeda ei ole," alustas koondise abitreener Janar Mägi.

Mihkel Lõpp EM-valikmängus Tšehhi vastu. Autor/allikas: Ken Mürk / ERR

Kodumaal toimuva tõttu peab Ukraina oma kodumängu Leedus. Ukrainlased pidasid novembris sõpruskohtumise maailma tippu kuuluva Rootsiga, kellele kindlalt alla jäädi. Eelmise aasta märtsis lõppenud Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsioonis jäädi alagrupis Austria, Rumeenia ja Fääri saarte järel viimaseks ning lõppvõistlustele surnud ringi järel ei pääsetud. Eesti ja Ukraina kohtusid omavahel kahel korral 2010. aastal ning siis suudeti kaks võitu võtta, kusjuures ühes kohtumises panustas edusse nelja väravaga ka praegune abitreener.

"Olen kõvasti töötanud vastaste videotega eelmisest EM-valiktsüklist. Klipid on mängijatele edastatud, kuid ega liiga täpset pilti vastastest ei tea enne, kui väljakule astume. Seetõttu peame rohkem rõhku panema enda tegemistele. Niipalju kui oleme aru saanud on ukrainlastel käsil noorenduskuur. Neil mängivad mitmed mängijad näiteks Poola liigas ning nende kohta on meil mingi info olemas," jätkas endine koondise mängija.

Eesti-Ukraina paari võitja kohtub järgmises ringis MM-koha nimel Islandiga. "Eks siinkohal tuleb realistiks jääda ja Skandinaavia saareriik on mõlemale meeskonnale hetkel liiga suur amps, kuid häid matše tahavad loomulikult kõik. Keskendume omadele asjadele ning kui suudame kodust piisava edu kaasa võtta, siis on ka kõik võimalused edenemiseks olemas," lõpetas Mägi.

Eesti koondise esialgne nimekiri mängudeks Ukrainaga:

Rasmus Ots, Armis Priskus, Tanel Kütt, Karl Kõverik, Mathias Rebane, Sigmar Seermann, Ott Varik, Alvar Soikka, Aleksander Pertelson, Karl Toom, Tõnis Kase, Markus Viitkar, Artur Morgenson, Hendrik Varul, Alfred Timmo, Hendrik Koks, Karl Roosna, Otto Karl Kont, Dener Jaanimaa

Peatreener: Martin Noodla, abitreener: Janar Mägi

Eesti koondise mängud MM-valiktsükli teises faasis:

13.03 kell 19.00 Eesti - Ukraina (Kalevi spordihall)

17.03 kell 15.30 Ukraina - Eesti (Leedus)