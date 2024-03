Noodla koduse MM-valikmängu eel: Eesti parimad poisid on kohal

"Eesti parimad poisid on kohal," kinnitas käsipallikoondise peatreener Martin Noodla esmaspäeval ERR-iga rääkides. "Paar mängijat, nagu Mihkel Lõpp ja David Mamporia on väljas, aga teised on enam-vähem tervena kohal. See grupp on püsinud suhteliselt optimaalsena ja teoreetiliselt oleme valmis."

Eesti koondis pääses eelkvalifikatsioonist teise ringi, kui alistas novembris kahe mängu kokkuvõttes Läti 58:51. Pärast seda osaleti enne aastavahetust veel Balti karikal, kus kahe võidu kõrvale teeniti üks viik. "Aastavahetusel oli Lätis mänguliselt veel parem versioon kui need eelnevad mängud. Seal saime süsteemi mingil määral toimima. Praegu on paari puuduva mängija tõttu võib-olla väike ebakindlus, aga see käib asja juurde: siis peavad teised mehed teatud rolli üle võtma ja oma ülesanded samas süsteemis ära lahendama," kinnitas Noodla.

Noodla sõnul saab Ukraina väljakule saata suuremad, pikemad ja nooremad mehed, kuigi nende koosseis on eelmise mänguga võrreldes vahetunud ja Eestile ilmselt viimase hetkeni mingil määral üllatuseks. "Edu saavutamiseks peame mängima kiiremat mängu kui vastane, sest suuremaks kasvada me nii kiiresti ei suuda. Agressiivne kaitse, poolkiirrünnakud. Peame väikese riskiga mängutempot tõstma, et meil oleks võimekus projektiga hakkama saada."

Eesti-Ukraina paari võitja kohtub järgmises ringis MM-koha nimel Islandiga. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne kodumängust Ukraina vastu algab kolmapäeval kell 18.50, kordusmängust algab ülekanne ETV-s pühapäeval kell 15.20.

Eesti meeste koondise esialgne nimekiri:

Rasmus Ots, Armis Priskus, Tanel Kütt, Karl Kõverik, Mathias Rebane, Sigmar Seermann, Ott Varik, Alvar Soikka, Aleksander Pertelson, Karl Toom, Markus Viitkar, Artur Morgenson, Hendrik Varul, Alfred Timmo, Hendrik Koks, Karl Roosna, Otto Karl Kont, Dener Jaanimaa

Peatreener: Martin Noodla Treener: Janar Mägi