Islandile siirdunud Kont: pakkumine tuli endalegi ootamatult

Varasemalt Põlva Servitit ja HC Tallinnat esindanud paremsisemine ütles, et pakkumine tuli talle üllatusena. "See tuli lihtsalt välismaa agendi poolt pakkumine. Et Islandi klubi on huvitatud, kas tahad minna. Ega mul väga seda otsustamisaega ei olnud, nädal aega äkki, kus pidin ütlema ära, kas lähen või ei lähe," ütles ta. "Tundus kasulik ja hea võimalus minna ja äkki ka jääda."

Hörduri klubi mängib Islandi esiliigas ning on hetkel kolmandal kohal. "Proovime saada selle aastaga uuesti kõrgliigasse tagasi. Minu rollid on pigem rohkem kaitses, aga ka rünnakul on pool mänguajast minu oma," selgitas Kont.

Eesti ja Islandi mängustiil kuigi palju tema sõnul ei erinegi. "Ülemine ots ei olegi erinev, suhteliselt sarnane kiire tempoga mäng on. Aga seal on hästi palju duubelmeeskondasid, kes on nõrgemad, aga seal mängivad noored mängijad vägagi südikalt," sõnas Kont, kes ütles, et on otsusega väga rahul.

Kolmapäeva õhtul kohtub Eesti koondis MM-valiksarjas Ukrainaga ning võidu puhul minnakse vastamisi Islandiga. Eelmise aasta lõpus alistati Läti kahe mängu kokkuvõttes 58:51.

"Siit sai hea emotsiooniga viimane kord ära mindud. Tuleme samasuguse emotsiooniga tagasi ja anname endast parima," ütles Kont. "Kindlasti meeskonnatöö ja kiired üleminekud. Need on asjad, mille peame ise ära realiseerima."

Eesti-Ukraina paari võitja kohtub järgmises ringis MM-koha nimel Islandiga. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne kodumängust Ukraina vastu algab kolmapäeval kell 18.50, kordusmängust algab ülekanne ETV-s pühapäeval kell 15.20.