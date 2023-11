Eesti käsipallikoondis pääses MM-valiksarjas teise ringi

Läti alustas kohtumist pisut paremini ja läks kiirelt 5:2 juhtima, kuid Eesti suutis avapoolaja keskpaigaks viigistada. Edasi kulges avapoolaeg punkt-punkti heitluses, kuni Eesti lõpus 5:0 spurdiga vahe sisse tegi ning avapoolaja 12:7 võitis. Avapoolajal olid Eesti resultatiivseimad Ott Vark nelja ja Karl Toom kolme väravaga.

Läti suutis teise poolaja alguses korraks vahe kolmele väravale kärpida, kuid Eesti vastas 4:0 vahespurdiga, et haarata 19:12 eduseis. Ülejäänud kohtumise püsis vahe kuue-seitsme värava peal ning Eesti teenis lõpuks kuueväravalise võidu. Kahe mängu kokkuvõttes olid Eesti võidunumbrid 58:51 (30:29, 28:22).

"Loomulikult olen nähtuga väga rahul. Meil oli ainult üks eesmärk: võita ja edasi minna. See võib kõlada klišeena, aga võidu tõi võitlusvaim. Kui anda meestele konkreetsed ülesanded ja nad teavad, mida nad peavad tegema, siis üldjuhul kõik toimib," rääkis peatreener Martin Noodla.

Eesti parim väravaviskaja oli Ott Varik seitsme tabamusega. Karl Toom viskas kuus väravat ning Mathias Rebane ja Hendrik Koks lisasid kumbki neli väravat. Armis Priskus tegi Eesti väravasuul 15 tõrjet. Läti resultatiivseim oli Ralfs Geislers viie väravaga.

Eesti koondis jätkab MM-valiksarja 2024. aasta märtsis peetavate teise ringi mängudega. Teises ringis liituvad viie avaringist edasi jõudnud koondisega Leedu, Ukraina ja Belgia. Kolmandas ja ühtlasi viimases ringis lisanduvad 2024. aasta Euroopa meistrivõistlustel osalevad koondised.

Enne mängu:

Neljapäeval Valmieras toimunud seeria avamängu võitis Eesti koondis 30:29. Edasi järgmisesse faasi pääseb kahe mängu summas parim meeskond.

"Täpselt selline mäng, kus tunned, et võiksid olla tegelikult kindlalt üle, aga kogu aeg jääb mingi nõksu taha ja ei saa minema," lausus Eesti peatreener Martin Noodla neljapäeval ERR-ile.

"Oli äge, et poisid võitlesid lõpuni. Täna ei tulnud lihtsalt, ühel hetkel peab see natuke mugavamaks ka muutuma. Võib-olla see on tunda, et ei ole saanud ühtki mängu koos mängida. Suures plaanis lahe, et võitsime, aga see on kahe mängu peale ja hakkab Tallinnas põhimõtteliselt nullist peale."

Noodla on jätkuvalt veendunud, et Eestil on selles paaris kerge soosikukoorem. "Meil on väga head kutid, kel on vaja veidi paremat päeva. Täna olid lihtsalt väiksed nüansid, mis loodetavasti jooksevad laupäeval õigetpidi kokku."