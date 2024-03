Eesti käsipallikoondis võitis esimese mängu Ukraina vastu kolmega

Kohtumine algas Eesti koondise dikteerimisel, kuid ukrainlased leidsid kodupubliku ees mängivate eestlaste väravatele alati vastuse. Ukraina pääses 23. minutil kolme väravaga juhtima, kuid minuti pärast tõid Dener Jaanimaa ja Ott Varik tabloole viigi. Eesti pääses seejärel taas juhtima ning Markus Viitkari tabamus enne poolajavilet tegi seisuks 18:16.

Teise poolaja algus kisus väga füüsiliseks ning Igor Turtšenko kaks tabamust viigistasid kohtumise. Rasmus Ots tegi seejärel mitu suurepärast tõrjet ning Eesti leidis rünnakus hea hoo, saavutades 41. minutil viieväravalise edu. Ukraina vastas südikalt ja jõudis kahe värava kaugusele, kuid eestlastel õnnestus edu taas neljale paisutada.

57. minutil sai Hendrik Varul kolmanda karistuse eest punase kaardi ning Ukraina kasutas ülekaalu ära, jõudes taas kahe tabamuse kaugusele. Jaanimaa ja Karl Toomi tabamused aitasid Eestil edu säilitada ning lõpuks kohtumise 32:29 (18:16) võita.

Jaanimaa lõpetas mängu 11 väravaga, Toom lisas kuus tabamust ja nii Viitkar kui Ott Varik panustasid viie väravaga. Mathias Rebane skooris kolm korda, Eesti eest said käe valgeks veel Aleksander Pertelson ja Hendrik Varul. Rasmus Ots tegi 12 tõrjet.

Ukrainlaste eest oli resultatiivseim Igor Turtšenko, kes sahistas Eesti võrku 13 korral. Bogdan Tšerkaštšenko lisas omalt poolt veel kuus väravat.

Enne mängu:

Käsipallikoondis alustas valiksarja novembris, kui alistas esimeses kvalifikatsiooniringis Läti võõrsil esmalt 30:29 ja kaks päeva hiljem Kalevi spordihallis 28:22. Teises ringis on nüüd vastaseks Ukraina, võõrsilmäng Leedus peetakse 16. märtsil.

Ukraina on kaks korda jõudnud ka MM-finaalturniirile, 2001. aastal võideti turniiril üheksast mängust viis ja saadi seitsmes koht, kuus aastat hiljem jäi saagiks 13. koht. EM-il käis Ukraina viimati nii 2020. kui 2022. aastal, aga kokku on ukrainlased EM-finaalturniiril 29 mängust võitnud vaid kaks.

Eesti koondise peatreeneri Martin Noodla sõnul saab Ukraina väljakule saata suuremad, pikemad ja nooremad mehed, kuigi nende koosseis on eelmise mänguga võrreldes vahetunud ja Eestile ilmselt viimase hetkeni mingil määral üllatuseks. "Edu saavutamiseks peame mängima kiiremat mängu kui vastane, sest suuremaks kasvada me nii kiiresti ei suuda," rääkis Noodla ETV spordiuudiste stuudios esmaspäeval.

Küllaltki noor võistkond - viis-kuus-seitse põhimängijat, kes on ka varasematel kordadel olnud ja on ka mängijaid, kes mängivad kõvades liigades ja kõvades klubides," analüüsis koondise kapten Karl Roosna vastast.

Eesti-Ukraina paari võitja kohtub järgmises ringis MM-koha nimel Islandiga. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne kodumängust Ukraina vastu algab kolmapäeval kell 18.50, kordusmängust algab ülekanne ETV-s pühapäeval kell 15.20.