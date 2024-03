Otepääl juunioride MM-i jälginud president Karis: muljed on vägevad

President Karise tihe töögraafik lubas tal ainult laupäeval meesjuunioride teatesõitu vaadata, kus Eesti nelik 14. kohaga lõpetas.

Otepää suurvõistlusega jäi president rahule. "Muljed on alati, kui kohale tulla, vägevad. Võistlust näha seal, kus see toimub, on midagi muud, kui vaadata televiisorist," ütles Karis ERR-ile.

President ütles, et on ka ise laskesuusasõber, kuid jääb selles osas abikaasale alla. "Kuna mul abikaasa on suur laskesuusahuviline, siis tema sunnib ka mind rohkem vaatama - võib-olla isegi rohkem, kui mul aega on. Tuleb ka noori tulla vaatama," ütles Karis, kes tõdes, et enam põlvede tõttu kuigi palju suusarajale ei jõua.

President sõnas, et laskesuusatamise populaarsus Eestis tuleneb headest eeskujudest, kes loodetavasti motiveerivad ka järgmist põlvkonda. "Kui täiskasvanud on ees ja nad on toredad sõitjad, siis tulevad ka noored peale. Ega siis need täiskasvanud kuskilt taevast alla ei kuku, nad ikkagi tulevad just siit," ütles Karis.

"Võib-olla peakski neil rohkem tähelepanu pöörama, et nad siis ühel hetkel, kui nende jaoks tuleb pöördepunkt - kas lõpetavad kooli ära, lähevad ülikooli - et nad ikkagi jätkaksid spordi tegemist," lisas president.