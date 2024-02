Udam: pole kunagi nii kehvasti lasknud, aga kõige jaoks on esimene kord

Mehis Udam jättis esimeses lasketiirus kõik viis märki üles ning eksis ka püstitiirus kaks korda. "Seitse trahvi. Pole kunagi nii kehvasti lasknud, aga kõige jaoks on esimene kord. Loodetavasti jääb ka viimaseks," ütles Udam pärast võistlust ERR-ile.

"Teed seal kolmandat-neljandat trahviringi, siis juba mõtled, et mitmes nüüd oli. Proovisin endast rajal kõik anda, muidugi oli raske pärast motivaatsioni leida. Püstitiirus oli ka kuidagi ebakindel, ilmselt oleks pidanud püsti ka tegema samad nõksud alla. Mõtlesin selle peale rajal, aga tiiru tulles ununes ära. Püsti läks ka tegelikult aia taha," sõnas ta.

Udam ei osanud ebaõnnele kohe selgitust leida, tuuleolud ei olnud ka kuigi halvad. "Enda arust tegin kõik õigesti, lihtsalt läks mööda. Ma ei teagi, kas võtsin tõesti nii vale asendi või siis olen kuidagi käega läinud vastu nuppu ja keeranud relva paigast ära. Selja tagant tiiru tulles teen klapi lahti, aga varem pole kunagi juhtunud, et see oleks paigast läinud," arvas laskesuusataja, kes lõpetas 74. kohaga (+4.34,8).

Parim eestlane oli sprindisõidus Ivar Všivtsev, kes lõpetas 44. kohaga (2; +2.55,9). Pärast teist lasketiiru oli ta veel koondisekaaslase Mark-Markos Kehvaga sama sekundi sees, aga suutis suusarajal vahe kaheksale sekundile paisutada.

"Muidu ringidel ei kuulnud vaheaegu, aga viimase ringi lõpus kuulsin, et edastasin ühe sekundiga," ütles Všivtsev finišis. "Mulle öeldi ka, et teine pool oli temast eelmistel ringidel kiirem. Teadsin, et olen selle kergema osa peal tugevam."

Kehva lõpetas 46. kohaga (1; +3.03,9). "Otseselt üllatusi ei olnud. Tean, et sõit on olnud see aasta murekoht. Enne sõitu mõtlesin, et tõenäoliselt oleks nullidega top-30 reaalne ja mida trahv edasi, seda tahapoole," sõnas ta pärast võistlust.

"Sõiduvorm oli ootustepärane, aga Ivariga oli päris lahe võistlus. Ma ise sellest osa ei saanud, sest ma ei teadnud, et me sekundis sõidame. Aga tal võis rajal olla päris äge rebimine," lisas Kehva.

Karl Rasmus Tiislär saavutas kodusel tiitlivõistlusel oma esimesel distantsil 68. koha (4; +4.06,8). "Siin võistlemine oli hooaja põhivõistlus. Päris palju ootasin. Väga äge, rajal iga tõusu peal keegi eestlastest karjus ja tiirus oli ka, tribüünil oli normaalselt rahvast," ütles ta. "Sõidutunne oli alguses päris hea, võib-olla läksin kohe liiga entusiastlikult välja ja viimasel ringil veidi kannatasin."

Meesjuuniorite MM jätkub neljapäeval ühisstardist sõiduga. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 13.10.