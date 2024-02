Kärsna: tahaks kunagi Vibekese sõidutasemele jõuda

Kui Välbe pidi käima kolmel trahviringil, siis Kärsna läbis trahviringid puhaste paberitega. "Tulid raskelt [nullid]. Täna tuli lihtsalt oma ära lasta, tuuleolud olid stabiilsed," sõnas Kärsna ERR-ile. "Kui trahviringil käia, on see omamoodi koormuseks, nüüd sain hea tundega [rajale] minna."

Kas koondisekaaslase edestamine valmistab ka rõõmu? "Natuke ikka, aga Vibekese sõidutase on nii tugev, tahaks kunagi samale tasemele jõuda," muheles Kärsna.

Välbe näitas suusarajal üheksandat sõiduaega, kaotades rajal kõige kiiremini liikunud prantslanna Voldiya Galmace Paulinile sõidus 59,7 sekundiga. Kärsna oli neljast eestlannast kõige aeglasem, kaotades rajal Galmace Paulinile 2.10,7. Rosibel Marii Kaldvee näitas 32. (+1.52,5) ja Anlourdees Veerpalu 43. sõiduaega (+2.09,8).

"Suutsin täna viimasel ringil endast kõik välja anda ja pingutada. Aga laskmine, eriti see lamades… püsti üks on minu kohta päris hea, aga lamades kaks oleks võinud ära jätta," arutles Välbe. "Aga biatlon ongi selline ala, kus kõik on võimalik, nii et hoolimata sellest, kui mööda läheb, tuleb endast kõik anda."

"Väga ootan seda aega kui kõik pihta lähevad," lisas Välbe. "Sõiduvorm on mul kindlasti elu parim praegu. Aga laskmine võiks parem olla."