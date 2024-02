Karikavõitja ei jäänud mänguga rahule: lasime endale lüüa lihtsaid väravaid

Kuna laupäevastes poolfinaalmängudes Tallinna klubid kaotasid, oli karikafinaal Ida-Virumaa siseasi. Jõhvi Phoenixi ja Sillamäe NPM Silmeti vastasseisus lõid sillamäelased avavärava juba 20. sekundil. Sillamäe võitis avapoolaja 5:2 ja kogu kohtumise 7:5.

Võidust hoolimata oli Silmeti ja Eesti koondise mängija Raul Männi oma võistkonna esituse suhtes kriitiline.

"Oli küll väga huvitav mäng, aga me ei ole rahul oma mänguga. Lasime endale lüüa väga lihtsaid väravaid ja teisel poolajal vajusime allapoole. Phoenix oli palliga ja me mängisime ainult kontrarünnakutega," sõnas Männi ERR-ile.

Kui Sillamäe meeskonna mäng vajab parandamist, siis mõlema klubi fännide kaasaelamisega jäi mängija rahule. "See on väga-väga mõnus, kui terve saal on täis, väga hea on siis mängida. Suur tänu, kes tulevad saalijalgpalli vaatama ja mängijaid toetama," sõnas ta.

Järgmisest nädalast saavad fännid hakata kaasa elama saalijalgpallimeistrivõistluste veerandfinaalseeriate kohtumistele.