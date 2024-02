Tobreluts: koht on soliidne ja tuleb rahul olla

Laskesuusatamise maailmameistrivõistlustel Nove Mestos teenisid Rene Zahkna ja Susan Külm paarissegateatesõidus 11. koha (0+9; +1.41,7). Eesti laskesuusakoondise treener Indrek Tobreluts ütles ERR-ile, et kuigi varupadruneid oleks võinud vähem kasutada, tuleb ka selle kohaga rahule jääda.

Zahkna eksis oma esimeses vahetuses kahes lasketiirus kokku neli korda, kuid läbis teise vahetuse puhaste paberitega. Külm alustas ühe möödalasuga, kuid eksis ankruvahetuses neljal korral.

"Rene esimene vahetus oli natuke rabe ja Susani viimane vahetus oli natuke rabe," ütles Tobreluts. "Aga arvata, et sellisel närvilisel võistlusel kõik nulle tambivad üksteise otsa on ka palju loota. Kuskil ikka keegi eksib. Üheksa lisa ulmeliselt palju ka ei ole, mõned oleks võinud vähem olla."

Võit läks Prantsusmaale, kes edestas enam kui 20 sekundiga Itaaliat ning Norrat. Neljandana lõpetanud Rootsist jäi Eesti umbes 40 sekundi kaugusele. "Kolm võistkonda olid eest ära, neljandaga oleks võinud madistada. Aga nii on, ma arvan, et koht on soliidne ja tuleb rahul olla," lisas Tobreluts.

Reedel on MM-il puhkepäev, laupäeval jätkatakse naiste 4x6 km teatesõidu ning meeste 4x7,5 km teatesõiduga. Koondise treener jäi aga stardinimekirja ning edasiste plaanide osas napisõnaliseks. "Võtame päeva korraga, ei oota väga midagi. Teeme oma asja, laupäeva õhtul vaatame," sõnas Tobreluts.

Laupäeval algab ETV ülekanne naiste sõidust kell 14.30, ETV2 ülekanne meeste võistlusest saab alguse kell 17.15. Mõlemad on nähtavad ka ERR-i spordiportaalis.