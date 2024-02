Zahkna: ilmselgelt on laskmises veel kõvasti varu

Zahkna eksis oma avavahetusel kahes lasketiirus kokku neli korda ning andis Külmale üle 18. kohalt. "Ülikahju, et just avavahetus ei läinud kõige paremini, aga ma panin lamades kohe sellise plässi. Ainult neli tükki sain ilusti maha, ilmselt natuke kiirustasin ja läks mööda. Varupadrunitega esimene mööda ja siis puterdasin ühe ära, täiskosmos oli avavahetus," sõnas ta.

"Tegelikult sinna läks see, et [Susan] oleks saanud mõnusalt ja kontrollitult välja minna, selle asemel pidi kohe püüdma hakkama. See plaan, mis meil oli, läks untsu," lisas Zahkna.

Samas teises vahetuses oli eestlane ülikindel ning ei eksinud kahes tiirus kordagi, kergitades Eesti kaheksandale kohale. "Teises vahetuses lasta väga paremini ei saanud. Ei võtnud aeglaselt, tegin oma asja, aga ideaalis võiks see standard olla ja mitte nii, et vahel tuleb välja," ütles ta.

Zahkna ütles, et Eesti eesmärk võiks olla laskmises viit varupadrunit kasutada. "Täna ma puterdasin seda varupadrunit ja Susan vist ka eelviimases tiirus jäi laskmises aeglaseks, kuna läks juba nii kriitiliseks varupadrunitega," selgitas ta. "Selge on see, et tuleb kiiresti lasta. /.../ Kui laskmises ootad ja pääsed napilt trahviringilt selle pärast, et lased kümme sekundit kauem, see ei tasu ära. Tuleb kiirelt lasta ja olla seal pundis, oodata, et teised ära pudenevad."

Reedel on MM-il puhkepäev, laupäeval jätkatakse naiste 4x6 km teatesõidu ning meeste 4x7,5 km teatesõiduga. Zahkna loodab, et laskmine tuleb laupäeval paremini välja. "Ideaalne on see, kui ma saaks kopeerida oma tänast teist vahetust. Sõidus tunnen end enesekindlalt, sõidu taha ei jää. Praegu on lihtsalt see, kas laskmine tuleb välja või ei," ütles ta.

Susan Külm eksis esimeses vahetuses vaid korra, kuid ankruvahetuses vajas ta lamadestiirus kolme varupadrunit. Siiski suudeti trahviringe vältida ning Külm suutis veel suusarajal Soomest mööda vuhiseda.

"Kuidagi jube rapsimine oli täna. Kui meenutan, kuidas Anterselvas sõideti seda võistlust, siis seal oli tunduvalt rahulikum. Siin oli igal ringil veri ninast väljas. Laskmisele mõjus see ka kindlalt, ei suutnud seda ümberlülitust teha kiire sõidu pealt rahuliku laskmise peale," ütles eestlanna.

Laupäeval algab ETV ülekanne naiste sõidust kell 14.30, ETV2 ülekanne meeste võistlusest saab alguse kell 17.15. Mõlemad on nähtavad ka ERR-i spordiportaalis.