Super Bowli eelvaade | Kas Hr Tähtsusetu juhib 49ersi kauaoodatud tiitlini?

Tänavune Super Bowl on kordusetendus 2020. aasta finaalmängust, kui Kansas City 31:20 võiduga meistritiitli pälvis. 49ers juhtis Miamis toimunud kohtumist veel seitse minutit enne mängu lõppu kümne punktiga, kuid Chiefsi mängujuht Patrick Mahomes vedas oma meeskonna kolm rünnakut järjest touchdown'ini, teenides sellega oma karjääri esimese Super Bowli võidu.

San Francisco fännidel on valusalt meeles nende viimane rünnak, kui mängujuht Jimmy Garoppolo viskas poolteist minutit enne mängu lõppu neljapunktilises kaotusseisus Emmanuel Sandersile liiga pika palli ja sellega touchdown'i väljakule jättis. Chiefs pani järgmisel rünnakul veel võidule hüüumärgi, kuid 49ers jõudis nii lähedale ja nägi siis viimastel minutitel hiilgust oma näppude vahelt pudenemast.

Jimmy Garoppolo had Emmanuel Sanders open behind the defense to give the #49ers the lead with just over a minute to go. Missed the throw, and lost the game. Average QB at best. pic.twitter.com/7jDjntFlqY — Alex Ohári ⚫️ (@FutureCanes) February 3, 2020

Järgnenud hooajal tabas San Franciscot lisaks koroonaviirusele ka laastav vigastuspisik, mistõttu 49ers üldse play-off'i ei jõudnudki. Vigastatute nimekirjas oli muuseas ka Garoppolo nimi ning 49ers tegi selle hooaja järel julge lükke, kui valis talendikorjes Trey Lance'i, kelle jaoks oli aga vaja müüa maha mitu enda valikut.

Lance oma debüüthooajal läbi murda ei suutnud ning San Francisco jõudis Garoppolo juhtimisel Super Bowlist ühe mängu kaugusele, kuid pidi siiski leppima hiljem meistritiitli võitnud Los Angeles Ramsi paremust. 2022. aasta hooaega alustas mängujuhina Lance, kuid raske vigastus teisel mängunädalal lõpetas tema hooaja ning ühtlasi tema aja San Franciscos, sest 49ers otsustas 23-aastase talendi vahetustehinguga Dallas Cowboysi saata. Sel hooajal jäi San Francisco taaskord finaalist ühe mängu kaugusele, kuid ebaõnn vigastuste osas ei andnud neile poolfinaalis Philadelphia vastu suurt võimalustki.

Komistuskohtadest hoolimata kindel marss Super Bowli poole

Kuigi 2017. aastal ametisse asunud peatreener Kyle Shanahani esimesed kaks aastat juhendajana ei toonud San Franciscosse kuigi palju võite, on legendaarse Mike Shanahani poeg olnud pea kümnendi üks eredamaid ründeskeemitajaid NFL-is. Shanahani nimega kaasnevad suured ootused, mida meeskond on suutnud küll suures osas täita, kuid kõige tähtsam võit on jäänud pälvimata.

Ja kaotusvalu on Kyle Shanahan pidanud tundma palju. Kes suudaks unustada 2017. aasta Super Bowli, kui Atlanta Falcons New England Patriotsi vastu 28:3 juhtima läks. Falconsi toonane ründekoordinaator Shanahan otsustas aga konservatiivse mänguplaani ja aja kulutamise asemel edasi sööta ning Falcons ja NFL-i vaatajad maksis selle eest kõige valusamat hinda - Tom Brady võitis Super Bowli.

Ootused ei olnud väikesed ka tänavusel hooajal, kui suur osa NFL-i jälgijaskonnast ennustas San Franciscole NFC konverentsi esikohta ning rännakut Las Vegases toimuvale Super Bowlile. Meeskond ei valmistanud ka pettumust, sest hooaega alustati viiemängulise võiduseeriaga, mille vältel skooris 49ersi plahvatuslik rünnak keskmiselt 33,2 punkti.

George Kittle snags his THIRD touchdown of the game



The Niners are up big against the Cowboys pic.twitter.com/6oNo3zxiBj — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 9, 2023

Sellele järgnes aga kole kaotusteseeria, kui 49ers ei suutnud kolm mängu järjest üle 17 punkti skoorida. Kehv mängupilt tekitas küsimusi selle kohta, kas NFL-i kaitsed olid lõpuks leidnud Shanahani skeemidele lahenduse, samas kattus kaotusteseeria ka ründeliini tugitala Trent Williamsi ja tähtpüüdja Deebo Samueli vigastustega. 49ers seljatas kaotusteseeria pärast puhkenädalat ning võitis kuus mängu järjest, skoorides nüüd juba keskmiselt 34,5 silma.

Jõuludel leidis San Franciscos aset suurejooneline vastasseis, kui AFC konverentsi esikoht Baltimore Ravens külla tuli. Külalised võitsid mängu veenvalt 33:19 ning suutsid hooaja vältel väga puhtalt mänginud 49ersil lausa viis korda palli ära võtta. Raskekaalude matšis tappa saanud San Francisco kindlustas järgmisel nädalal siiski NFC konverentsi esikoha ning sai sellega play-off'i avaringis vabapääsme, lõpetades hooaja 12 võidu ja viie kaotusega.

Play-off'idega teisest ringist liitunud 49ers võõrustas esmalt noort ja südikat Green Bay Packersit, kes juhtis veel kolmanda veerandi lõpus touchdown'iga. 49ers pani aga viimase 15 minutiga oma kogemuse ning paremuse maksma ja pääses 24:21 võiduga poolfinaali, kus nad muinasjutulise hooaja teinud Detroit Lionsi vastu avapoolaja lõpuks 17-punktilisse kaotusseisu jäid.

49ers tegi siis aga võimsa tagasituleku ja kasutas Lionsi eksimused ära, jõudes kolmanda veerandi lõpuks juba viigini. Otsutaval veerandil lisasid nad veel kümme punkti, et lõpuks 34:31 võiduga taaskord Super Bowli jõuda.

Härra Tähtsusetu ja NFL-i parim ründeskeem

Põhjus, miks 49ers tundis end kaks aastat tagasi piisavalt mugavalt, et neile kalliks maksma läinud Lance mujale saata, oli aga uus silmarõõm Brock Purdy. 49ers valis Iowa State'i ülikooli mängujuhi 2022. aasta talendikorjes viimase valikuga. Seitsmenda vooru 40. valik ehk Härra Tähtsusetu (Mister Irrelevant – toim), nagu ameeriklased hellitavalt selliseid mehi kutsuvad.

Sel nädalal on olnud palju juttu legendaarse Tom Brady saavutustest ja sellest, kuidas Patrick Mahomesi senised võidud võrreldavad on. Aga üks asi, mis tegi Brady eriliseks, oli see, et ka tema valiti draft'is hilja - kuuenda vooru 33. valik ehk kokku 199. valik. Mahomes läks avavoorus varakult, sest tema talent oli vaieldamatu, küsimus oli vaid selle taltsutamises. Vähe sellest, et AFC konverentsi fännid vaatavad murelikult Kansas Cityt ja näevad seal uut dünastiat, nüüd on teises konverentsis vaja veel Brady taaskehastusega tegeleda?!

Aga tagasi 49ersi ja tänavuse Super Bowli juurde. Peatreener Shanahani ründeskeem on mängujuhtide jaoks väga sõbralik, kuid see eeldab, et quarterback on selle endale täielikult selgeks teinud ja paneb palli sinna, kus püüdja vabaneb. Kui ülitalendikas, aga toores Lance sellega hakkama ei saanud, siis Purdy on näidanud rünnaku üle täielikku kontrolli ning sel hooajal oli tema nimi hooaja vältel kõige väärtuslikuma mängija aruteludes. Jällegi, Härra Tähtsusetu!

Süsteemi lihtsus mängujuhtide jaoks peitub aga 49ersi puhul suuresti selles, et klubi on kogunud kokku ülitalendika pundi pallikandjaid ja püüdjaid. Neist eredaim on NFL-i parim jooksja ning hooaja parimaks ründemängijaks valitud Christian McCaffrey, kelle liitumine 2022. aastal – Purdyga samal hooajal – viis San Francisco rünnaku täiesti uuele tasemele.

Muide, McCaffrey isa Ed ja Shanahani isa Mike võitsid 1995. aastal koos meistritiitli, kui vanem McCaffrey vanema Shanahani juhendamisel 49ersis püüdjat mängis.

Lisaks NFL-i parimale jooksjale on meeskonnas veel dünaamilised püüdjad Deebo Samuel, Brandon Aiyuk ja George Kittle, kellest igaüks võib palli saades väljakupikkuse joosta ja touchdown'i skoorida. Purdyl jääb üle vaid peatreeneri sõna kuulata ja pall õigesse kohta paigutada. Ära tasub mainida ka Kyle Juszczyki ning varumeeste Elijah Mitchelli ja Jauan Jenningsi nimed, sest Shanahani rünnakus saavad kõik süüa.

Nii palju juttu San Francisco rünnakust ja mängujuhtidest, kuid see ei tähenda, et nende kaitse ei oleks samuti tasemel. 49ersi kaitse kuulub absoluutselt NFL-i eliiti, seda on näha mänge vaadates kui ka mistahes analüütilisi näitajaid uurides.

49ers saadab mängujuhtide poole domineeriva kaitseliini, mille esiotsas on tähtmängija Nick Bosa ning hooaja keskel vahetustehinguga sisse toodud Chase Young. Nende taga seisab vägede juht Fred Warner, kes kuulub kindlalt NFL-i parimate linebacker'ite sekka ning tagaliinis aitab püüdjaid lukku panna cornerback Charvarius Ward. 49ersi kaitse on agressiivne ning üritab mängujuhtidele võimalikult palju survet avaldada, et need siis paanitseksid ja vaheltlõikeid viskaksid.

Kui kõik see kokku panna, astub väljakule üks NFL-i ajaloo talendikamaid meeskondi, kes on sel hooajal tõestanud, et suudavad end välja kaevata ka koledatest kaotusseisudest. Küsimus on nüüd, kas San Francisco 49ers tunneb esimest korda pärast 1992. aastat taas kullapalavikku?

Autori ennustus: 49ers võidab 27:21

Ma usun, et Kyle Shanahan saab lõpuks võidurõõmu tunda ja seljatab need valusad kaotused, mis teda varasematest tähtsatest mängudest ilmselt siiani painavad. Kui Christian McCaffrey hooaja kõige väärtuslikuma mängija auhinna valimisel hääli ei pälvinud, siis Super Bowli MVP läheb temale.

Kui 49ers varakult juhtima saab ja siis oma jooksuga mängutempot dikteerib, läheb Chiefsil raskeks. San Francisco saab vaadata seda, mida Baltimore Ravens poolfinaalis Chiefsi vastu tegi (või pigem ei teinud) ja annab palli McCaffreyle, kes Kansas City kaitseliini ja linebacker'id proovile paneb. Purdy peab mängima puhtalt ning ei tohi Chiefsi survel end heidutada lasta.

Kansas Cityl on küll Mahomesi ajastu parim kaitse, kuid rünnakus on neil lisaks vaja jagu saada 49ersi kaitsest, mis on igal tasandil ülitugev. See on Nick Bosa aeg Mahomesilt korra pall ära võtta, Fred Warner peab lendama ringi ja kaost külvama ning Charvarius Ward mängib oma soliidset ja füüsilist tehnikat ning võtab Chiefsi püüdjad mängust välja. Travis Kelce saab alati oma kümme palli ja sada jardi kätte, kuid kes on see teine playmaker, kes Mahomesi abistab?

Mida enam ma selle ennustuse peale mõtlen, saan ma aru, et ennustan praegu Mahomesi ja Chiefsi vastu. Ja täpselt nagu Brady ning New England Patriots eelmised kaks kümnendit, on ka Chiefs jõudnud nüüd punkti, kus neid ei saa realistlikult üheski mängus mittefavoriidiks pidada.

Pean nüüd mõtlemise lõpetama, muidu muudan ennustust. 49ers võidab.