Jakob Kulbin jäi medalist ilma

12 km pikkusel ühisstardist sõidus pääses tavapärase 30 asemel starti 60 sportlast. Kulbin lahkus esimesest lasketiirust 28. kohal, aga tõusis järgmise tiiru järel medalikonkurentsi. Eestlane ületas finišijoone lõpuks teisena, jäädes alla ainult horvaat Matija Legovicile (39.13,6).

Pärast finišeerimist Kulbin paraku diskvalifitseeriti, kuna kohtunikud avastasid, et ta tegi ühes lasketiirus rohkem kui viis lasku. See tähendas, et teisele kohale tõusis ukrainlane Vitalii Mandzin (3; +19,7) ja kolmandaks austerlane Lukas Haslinger (3; +41,0).

Karl Rasmus Tiislär lõpetas nelja möödalasuga 27. kohal (+2.47,1). Ivar Všivtsev sai 34. (6; +3.28,6) ja Ramses Tiislär 42. koha (3; +5.01,9).

Neidude ühisstardist sõidu võitis austerlanna Anna Andexer (3; 28:46,3), edestades tšehh Svatava Miksykovat (1; +24,9) ja slovakitar Ema Kapustovat (3; +46,1).

Vibeke Välbe jättis nelja lasketiiru peale üles kaheksa märki ning sai 37. koha (+4.19,6). Rosibel Marii Kaldvee oli 40. (6; +5.05,5), Mirtel Kärsna 44. (5; +5.37,0) ja Emma Roberta Rajando 53. (9; +6.51,1).