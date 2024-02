Ränkel ERR-ile: relv seisis püstitiirus ideaalselt, aga tahtsin liiga palju

Zahkna kaotas omajagu aega just suusarajal, kuid ütles pärast võistlust ERR-ile, et kaotas esimesel ringil suusakepi. "Minu ootused ei ole nii kõrged, et iga selline kahe trahviga koht välja saada oleks pettumus," ütles laskesuusataja. "Kahju oli, et kepp läks esimesel ringil. Läks nii nõmedas kohas, et pidin ühe rõveraske tõusu panema ilma kepita. See oli päris valus jalgadele."

Ta tõdes, et võistlusega rahule jääda ei saa, sest mõlemas lasketiirus tuli üks eksimus. "Kahe trahviga, sellise ilmaga - loomulikult ma ei ole rahul. Lamades tegin äratõmbe ja püsti natuke kiirustasin, ei jõudnud tagasilööki ära oodata, et toru uuesti märki jõuaks ja sealt tuli trahv," ütles Zahkna.

Raido Ränkel eksis kokku neljal lasul, kuid tema 27. sõiduaeg aitas siiski jälitussõitu pääseda. "Tegelikult mind ennast üllatab sõiduaeg, kaotus on suur, sest rada on raske olude tõttu. Andsin viimasel ringil liiga palju ära, kolm trahviringi jättis jalale sellise jälje, et lihtsalt võitlesin viimast ringi," selgitas ta.

Kolm eksimust tulid aga teises lasketiirus, lamadestiiru läbis ta ühe eksimusega. "Olen pettunud püstitiirus, relv seisis nii ideaalselt, aga tahtsin liiga palju," ütles Ränkel. "Pigem pakub see rõõmu, et olen laskesuusas kõikidel tiitlivõistlustel suutnud sprindis jälitussõitu saada."

Kristo Siimer lõpetas 64. kohaga, jälitussõitu pääsemisest jäi ta 5,6 sekundi kaugusele. "Täielik hävimine lasketiirus kahjuks," sõnas mõlemas tiirus kaks korda eksinud Siimer. "Lamades ma ei teagi, tundsin kohe, kui selle vea tegin. Absoluutselt ei tea, ma pole selliseid vigu see aasta kordagi teinud. Ma ei usu, et see mentaalne oli, ei tundnud enne võistlust erilist survet."

Eestlane ütles, et ootab samuti päeva, mil ta individuaalvõistlustel läbivalt hea võistluse kokku panna suudab. "Kahjuks siiamaani pole veel tulnud. Kui on õnnestunud, siis ainult teatevõistlustes, kus suures pildis niimoodi välja ei tule. Individuaaldistantsidel võiks need õnnestumised tulla, praegu on keskmiselt [halb] olnud," ütles Siimer.

Pühapäevane võistluspäev algab naiste 10 km jälitussõiduga, kuid ETV ja ERR-i spordiportaali kajastus algab kell 15.00 talispordistuudioga. Naiste jälitussõidu ülekanne algab kell 15.20, meeste 12,5 km jälitussõidu ülekanne algab ETV2 ja ERR-i spordiportaalis kell 17.45.