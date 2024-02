Eesti pidi OM-valikturniiri avamängus võõrustaja paremust tunnistama

Väravateta lõppenud avakolmandiku järel läks Poola 7.35 pärast teise kolmandiku algust Filip Komorski pealeviskest juhtima.

Nikita Puzakovil oli seejärel hea võimalus seis viigistada, kuid vastaste puurilukk suutis viimasel hetkel eestlase soorituse tõrjuda. Mõni hetk hiljem nõelas Poola uuesti, sel korral sai tabamuse kirja Mateusz Michalski.

Viimase kolmandiku alguses suurendas poolakate eduseisu kolmeväravaliseks Dominik Pas ning viimasel minutil vormistas lõppseisu Jakub Wanacki.

Eesti tegi kohtumise jooksul 11 ja Poola 33 pealeviset ning karistusminuteid kogunes meeskondadele vastavalt kuus ja neli. Eesti poolel valiti mängu parimaks väravavaht Villem-Henrik Koitmaa.

Teises J-alagrupi mängus alistas Ukraina Lõuna-Korea 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

Järgmisena kohtub Eesti reede õhtul Lõuna-Koreaga. Otsustavasse kvalifikatsiooniringi pääseb kolmest alagrupist vaid iga grupi võitja.

G-alagrupi esimeses voorus alistas Jaapan 6:4 (0:2, 3:1, 3:1) Leedu ja turniiri võõrustav Ungari oli 7:3 (3:0, 3:0, 1:3) parem Hispaaniast.

H-alagrupi esimeses voorus on Rumeenia alistanud Serbia 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) ja alagruppi korraldav Suurbritannia oli parem Hiinast 10:1 (2:0, 5:0, 3:1).

Valikturniiri teisel etapil mängivad meeskonnad sihivad pääsu 29. augustist kuni 1. septembrini toimuvale kolmandale etapile, kus on ees ootamas juba üheksa meeskonda, kes on jagatud kolme alagruppi. D-alagruppi kuuluvad Slovakkia (korraldaja), Valgevene ja Kasahstan, E-alagrupi meeskonnad on Läti (korraldaja), Prantsusmaa ja Austria ning F-alagruppi kuuluvad Taani (korraldaja), Norra ja Sloveenia. Kolmandalt etapilt pääseb olümpiamängudele iga alagrupi võitja.

Olümpiamängude koha on eelnevalt teeninud üheksa meeskonda: Itaalia, Kanada, Soome, Venemaa (kui nad lubatakse hokiperre tagasi), USA, Saksamaa, Rootsi, Šveits ja Tšehhi.