Hokikoondis alustab OM-valikturniiri: vastased võivad meid alahinnata

Detsembris 2026. aasta taliolümpia teise ringi valikturniiri võitnud Eesti jäähokikoondis kohtub nüüd Poolas maailma reitingu järgi märgatavalt paremate vastastega, kuid erinevalt paari kuu tagusest ajast on meil nüüd mõne erandiga koosseisus ka enamik meie tugevamaid ja kogenumaid mängijaid.

"Kaks kindlasti väga olulist puudujat on Kristjan Kombe ja Erik Embrich," rääkis ERR-ile koondise kapten Robert Rooba. "Nad on kaks meie parimat keskründajat ja see on meeskonna üks tähtsamaid kohti. Kindlasti jätab see mingi jälje, aga järjekordselt saavad nooremad ja teised mehed võimaluse. Arvan, et pikas perspektiivis tuleb see meile ainult kasuks. Kevadel, kui kõik on rivis, siis oleme jälle kindlasti tugevamad."

Rooba tunnistas, et Poola, Lõuna-Korea ning Ukraina on vastastena Eesti koondisest koosseisu valguses tugevamad, aga meeskonnale on sellised kohtumised väga heaks väljakutseks. "Oodata on väga keerulisi mänge, aga kindlasti meie võimalus seisneb selles, et ma usun, et vastased alahindavad meid mingil määral ja meil on uusi ässasid varrukas, mida neile näidata," sõnas kapten.

"Vastased on meile heaks väljakutseks," arvas ka koondise peatreener Petri Skriko. "Need on sellised meeskonnad, keda peaksime ühel päeval võitma, kui soovime saada paremaks. Ma näen ja tunnen meie meeskonna puhul, et tahame seda. Seega: miks mitte, võidame neid kohe."

Eesti alustab valikturniiri maailma 16 parema hulka jõudnud Poola vastu.