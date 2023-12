Eesti jäähokikoondis teenis Islandi OM-turniiril edasipääsu

Eesti alustas kohtumist suurepäraselt ning läks kolmandaks minutiks Robert Arraku ning Nikita Fedorovitsi väravatest 2:0 juhtima. Arrak lisas kümnendal minutil veel kolmandagi ning teisele perioodile mindi vastu 3:0 eduseisul.

Teise perioodi avaminutil jõudis väravani Lauri Lahesalu ja Arrak vormistas mängu 29. minutil kübaratriki ehk teine periood lõppes 5:0.

Mängus Eesti koondise parimaks valitud Arrak viskas kolmanda perioodi alguses veel neljandagi värava, juhtides Eesti OM-turniiri viimases mängus 6:0 (3:0, 2:0, 1:0) võiduni.

Eestlased viskasid väravale 44 korda. Eesti väravas olnud Villem-Hendrik Koitmaa tõrjus kõik 25 vastaste viset.

Eesti lõpetas turniiri kolme võiduga ning väravate vahega 36:2. Avamängus visati Bulgaariale lausa 21 vastuseta väravat, teises kohtumises alistati Lõuna-Aafrika Vabariik 9:2.

Turniirivõitja Eesti pääses edasi kolmandasse ringi, mille mängud peetakse järgmise aasta veebruaris. Teiseks jäi 6 punktiga võõrustaja Island, kolmandaks tuli kolme punktiga LAV ning neljanda kohaga pidi leppima Bulgaaria, kes jäi võiduta.

Teises pühapäevases viimase vooru kohtumises oli LAV parem Bulgaariast 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).

Turniiri edukamate punktikogujate edetabeli tippu mahtusid vaid Eesti koondise mängijad. Neist parim oli Robert Arrak, kes kolme mänguga kogus 15 punkti (7 väravat + 8 söötu), järgnesid 11 punktiga Marcus Appelberg (6+5) ja Vadim Vasjonkin (5+6), 7 punktiga Maksim Lovkov (2+5), 6 punktiga Daniil Fursa (3+3) ja Jegor Romanov (2+4) ning 5 punktiga Nikita Puzakov (2+3).

4 punkti kogusid turniiril kuus mängijat, nende seas olid edukamate mitte-eestlastena Unnar Runarsson (Island, 2+2) ja Joaquim Valadas (LAV, 2+2), eestlastest kogusid 4 punkti Rasmus Kiik (3+1), Nikita Fedorovits (2+2), Harri Koll (2+2) ja Saveli Novikov (0+4).

Turniiri edukaim väravavaht oli Villem-Hendri Koitmaa, kes mängis kahes mängus, kus ta ei lasknud vastaste 40 löögist oma selja taha ühtegi litrit.

Eesti mängib järgmisel etapil Poolas

Järgmisel ehk kolmandal etapil on Eesti (maailma reitingus 28. koht) vastasteks Poolas Sosnowiecis toimuval J-alagrupi turniiril Poola (22.) kõrval ka Lõuna-Korea (21.) ja Ukraina (27.).

Lisaks mängivad kolmandal, tuleva aasta 8.-11. veebruarini toimuval etapil veel kaheksa meeskonda. Ungaris on G-alagrupis Ungari (19.), Leedu (24.), Jaapan (25.) ja Hispaania (32.) ning Suurbritannias mängivad H-alagrupis Suurbritannia (20.), Rumeenia (23.), Hiina (26.) ja Serbia (30.).

Kolmandalt etapilt pääseb iga alagrupi võitja olümpiakvalifikatsiooni finaalturniirile, mis peetakse tuleva aasta 29. augustist kuni 1. septembrini Lätis, Slovakkias ja Taanis. Ka kvalifikatsioonivõistluste finaaliturniiril on 12 meeskonda jagatud kolme alagruppi ja iga alagrupi võitja pääseb 6. kuni 22. veebruarini 2026 Milanos toimuvale olümpiamängude hokiturniirile, kus osaleb 12 meeskonda.

Edasipääsejate arv võib muutuda, sest olümpiamängudel on praegu koha lunastanud Venemaa ja olümpiamängude kvalifikatsiooniturniiri finaalturniirile on pääsenud Valgevene. Mõlema riigi nimi on praegu turniiritabelites sulgudes.