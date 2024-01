Saaliliiga põhiturniiri võitis meistriliiga uustulnuk FC Bunker Partner

Esimest hooaega meistriliigas mängiv Tallinna FC Bunker Partner, kelle ridadesse kuulub mitu eelmise hooaja meistri, käesoleva hooaja vahele jätva Tallinna FC Cosmose mängijat, alistas FC Jõgeva Wolvesi 20:1 (7:0). Neli väravat lõid Ilja Krivošein ja Vadim Holin, kolm tabamust said kirja Mark Kolosov ja Kevin Sooaluste. Kaotajate auvärava lõi teise poolaja alguses Argo Valm.

Voor enne lõppu 29 punktiga teisel kohal olev Viimsi FC oli vooru keskses kohtumises võõrsil Artur Bõstrovi, Vitali Katerõnini ja Ervin Stüfi väravatest 3:1 (1:1) parem Narva United FCst.

28 punktiga kolmandal kohal olev Sillamäe FC NPM Silmet alistas laupäeval 10:0 (4:0) Rummu Dünamo. Neli väravat lõi Anton Pfening, kel meistriliiga edukaima väravakütina on kirjas 26 tabamust.

Neljandal kohal on 27 punktiga Tartu Vald/Ravens Futsal, kes oli 13. voorus võõrsil kindlalt 7:1 (4:0) parem Jõhvi FC Phoenixist. Kolm väravat lõi Erki Mõttus, kaks Ken-Krister Uuspalu.



Järgmisel nädalal on meistriliigas koondisepaus, kus aprillikuiseks EM-i eelturniiriks valmistuv Eesti koondis on koduses treeninglaagris, mis lõpeb 3. ja 4. veebruaril kontrollkohtumistega, kus vastaseks on Moldova.



Põhiturniiri viimase, 14. vooru mängud peetakse 7. (FC Jõgeva Wolves - Jõhvi FC Phoenix ja Viimsi FC - Rummu Dünamo), 9. (Tartu Vald/Ravens Futsal - Narva United FC) ja 10. (Sillamäe FC NPM Silmet - Tallinna FC Bunker Partner) veebruaril.

Paremusjärjestus enne viimast vooru (13/14): 1. Tallinna FC Bunker Partner 33, 2. Viimsi FC 29, 3. Sillamäe FC NPM Silmet 28, 4. Tartu Vald/Ravens Futsal 27, 5. Narva United FC 16, 6. Jõhvi FC Phoenix 14, 7. Rummu Dünamo 6, 8. FC Jõgeva Wolves 0 punkti.

Põhiturniiri kuus paremat meeskonda jätkavad play-off'is, kusjuures kaks edukamat pääsevad otse poolfinaali.