Poola hooldemehed: aeg-ajalt väsime üksteisest ära

Poola laskesuusakoondise hooldemehed Jaan Alvela ja Meelis Aasla rääkisid Anterselvas ERR-iga ja ütlesid, et kui praegu on koondise noorus veel vabandus, siis varsti peab see nende eelis olema.

Poola laskesuusakoondis on noor ja andekas ning on sel hooajal MK-sarjas ka tublisid tulemusi näitama hakanud. Aasla ütles, et noortega töötamine teeb töö huvitavaks. "Kui nad iga kord mingi väikese sammu edasi panevad, siis selliste sammudega me jõuame kuhugi kohale. Sellega oleme kindlasti rahul. Mingi ajani on see meie vabandus, varsti see peab olema meie eelis," sõnas ta.

Alvela ütles, et hooaja eesmärke on ja ootusi on raske seada. "Tänaseks on meil koondise kaheksast liikmest seitse teinud karjääri parima tulemuse. Kui seda keegi saaks korrata, siis oleks tänulik," ütles ta.

Aastatega on eesti keel MK-sarja raja ääres aina enam levinud, kuid Aasla sõnul omavahel väga palju koostööd ei tehta. "Kui võimalik on, siis infot me omavahel ei jaga. Sest me käime neid asju kontrollimas, meil on hea kontakt soomlastega, kus on üldse pooled eestlased," ütles ta.

Aasla ja Alvela on koos töötanud juba aastaid ning aeg-ajalt väsitakse ka üksteisest ära. "Lemmik on ikka see, et oleme siin kolm nädalat või teinekord kuus nädalat ära, siis sõidame sealt sõnagi lausumata üks ühes ja teine teises suunas. Siis kui koju jõuame, siis helistame üksteisele ja räägime 40 minutit juttu. Öeldakse juba kodus ka, et lõpetage ära," naljatles Aasla.

Antholz-Anterselva MK-etapp lõppeb pühapäeval ühisstardi distantsidega. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne meeste 15 km distantsist algab kell 13.15, naiste 12,5 km distantsi ülekanne saab alguse kell 15.30.