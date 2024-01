Susan Külm: läksin nullide peale välja

"Ütleme nii, et kogu see võistlus oli tegelikult paras rapsimine. Ma lõpetasin küll tükk aega tagasi, aga pulss on endiselt jube kõrge ja keha väriseb," alustas Külm.

Külm otsustas ennast suusarajal hoida, et tiirus paremini lasta. "Just sellise mõttega läksingi sõitma. Ma oleksin võinud suusarajal hullu panna, kuid kas ma siis oleksin tiirudes ära lasknud? Oleme siin keskmäestikus ikkagi päris kõrgel ja siin on hoopis teistsugune tunne, ka lasketiirus. Pigem läksin nullide peale välja," jätkas ta.

"Minu viimased kaks võistlust on laskmise poolest täiesti alt läinud. See on minu enesekindlust natukene alla toonud. Aga täna lasin hästi ja need vead, mis ma tegin, olid värinast. Ma ei teinud rumalaid vigu nii nagu eile (lühikesel tavadistantsil - toim). Täna ikkagi õnnestusime. Okei, Rene viimane tiir läks kehvemini, kui oleks võinud, aga kokkuvõttes esikaheksa tuli ära ja meie oleme sellega rahul," lisas Külm.

Laupäevane võistluspäev Antholz-Anterselvas jätkub segateatesõiduga, mis algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 15.30.