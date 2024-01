Laskesuusatamist jälgiv noor Saarepuu panustab siiski murdmaale

Murdmaasuusatajad peavad lugu ka laskesuusatamisest. "Kui põhimõtteliselt tuuakse võistlused koju kätte, siis igal juhul sellisele ägedale šõule, omadele kaasa elama," lausus suusatreener Anti Saarepuu ERR-ile. "Oleme Toniga Ramsaus laagris ja kuna ainult tund ja 20 autosõitu ja oled Ruhpoldingus, siis igal juhul kaasa elama."

Isa eeskujul samuti murdmaasuusatamise valinud Toni Andree nimetas laskesuusatamise MK-etapi kogemust väga lahedaks, aga alavahetusele see teda veel mõtlema ei pane. "Minu järg on 2026 murdmaas olümpiamängudel. Mina enne ei lähe kuhugi," ütles ta.

"Ma arvan, et minul ei oleks selle vastu iseenesest midagi, aga Toni on valinud murdmaasuusatamise ja ma loodan, et murdmaasuusatamine tõuseb ka laskesuusatamisele jälle järgi," täiendas isa Anti. "Kunagi oli murdmaa tipus ja laske on mööda läinud ka maailmapildis. Ma arvan, et ajad muutuvad ja mõlemad alad on ägedad."

"Ma vaatasin neid laskeaegu ka, üks mees paneb 25-ga ja teine 36-ga," ütles Toni Andree Saarepuu. "See on tegelikult hirmutav vahe - sõita rajal kümme sekundit tagasi. Ma vaatasin [Johannes] Dale liikumist võrreldes Kristoga [Siimer] - juba tõukevahe on meeletu. Kõigil eestlastel annab sinnapoole liikuda."

Sportlastele seatakse kõrged ootused. Kuidas nendega toime tulla? "Sportlane peab tugev olema, ega seal varianti pole," sõnas Anti Saarepuu. "Täna siin raja ääres vaadates, kui mitukümmend tuhat inimest elab kaasa ja sportlane läheb - ega päris hästi ei tea, mis tunne see on. Endal on ka võistlemsiest tükk maad möödas. Eks see on paras pinge, millega toime tulla."