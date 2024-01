Kirpu: on raske motivatsiooni leida, kui peatreener ei usu sinusse

Epeevehkleja Erika Kirpu teenis laupäeval Sakus toimunud epeevehklemise Eesti meistrivõistlustel hõbemedali, kui pidi finaalis Katrina Lehise paremust tunnistama. Rääkides kohast Eesti naiskonnas, tõdes Kirpu, et tõenäoliselt on tal veel häid tulemusi vaja.

Kirpu jõudis Eesti meistrivõistluste finaali läbi tõelise kadalipu, kui alistas järjest Julia Beljajeva, Nelli Differti ning Irina Embrichi. Finaalis pidi ta aga Katrina Lehise 15:8 paremust tunnistama.

"Edetabel oli päris korralik, karm minu jaoks. Eriti sellepärast võib õnnelik olla, kõik matsid olid väga pingelised, aga sain jagu," ütles Kirpu pärast turniiri ERR-ile. "Ma olen õnnelik vaatamata sellele, et viimane matš oli kaotus minu jaoks. Võin öelda, et päris valus kaotus."

Kolm võimsat võitu Eesti koondislaste üle aga tõenäoliselt Kirpule koondisekohta ei anna. "Võin öelda, et on raske motivatsiooni leida, kui peatreener ei usu sinusse. Ma olen niimoodi harjunud viimasel ajal, et ma ei saa sinna niisama, vaid pean tulemustega tõestama. Kui tulemused tulevad. Veel vist ei piisa," ütles vehkleja.

Ta ütles, et on seljatanud teda pikalt häirinud terviseprobleemid ning tunneb end praegu hästi. "Siiski olen rahul oma vehklemisega, tunnen ennast hästi. Mul oli eelmine hooaeg ja selle hooaja algus kahtlased, tervisega olid mõned probleemid. Praegu vaikselt tunnen, tundsin juba Vancouveris, et hakkan vaikselt vormi koguma. Olen positiivne," sõnas Kirpu.

Järgmisel nädalal sõidetakse Käärikule, kuhu tuleb laagrisse ka Ukraina koondis. "Seal hakkab olema päris kõva sparring ja peaaegu kohe, kui tagasi tuleme, läheme esimesele GP-etapile Dohasse. Graafik on vähemalt kevadeni päris tihe, tuleb hoida end vormis," lõpetas Kirpu.