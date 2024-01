Christiansen sai hooaja esimese võidu, Zahkna ja Siimer said jälitussõitu

Laskesuusatamise MK-etapil Saksamaal Ruhpoldingis võitis meeste 10 km sprindisõidu norralane Vetle Sjaastad Christiansen (0; 22.27,2), kelle jaoks oli see hooaja esimene individuaalvõit. Pühapäevasesse jälitussõitu pääsesid nii Rene Zahkna kui ka Kristo Siimer.

Eelmisel MK-etapil Oberhofis Norra koondisest välja jäetud olümpiavõitja ja kolmekordne maailmameister läbis mõlemad tiirud puhtalt ning ületas finišijoone ajaga 22.27,2. Tegemist on tema hooaja esimese etapivõiduga.

"Kuidas ma seda selgitan? Ma ei olnud piisavalt hea, et eelmine nädal Oberhofis startida, aga siin olin piisavalt hea, et võita. Üsna sürreaalne tunne. Minu jaoks oli see väga magus kättemaks. Täiuslik sõit, ma olen väga õnnelik," sõnas Christiansen finišis ERR-ile.

Ta ütles, et kodunt etapi jälgimine valmistas väga suurt valu. "Jõuludel oli mul väga valus, aga proovisin positiivset meelt hoida ja negatiivseid mõtteid blokeerida. Treenisin hästi, tegin kodus head tööd. -30 kraadi, väga aeglane lumi. Siin kiiretes tingimustes võistlemine tundus lihtne," lisas norralane.

Finišis edestas ta korra eksinud itaallast Tomasso Giacomelit (+16,9), esikolmikusse mahtus veel Tarjei Bö (0; +20,1). Esimesele kolmele järgnesid prantslane Emilien Jacquelin (0; +20,9), norralane Johannes Dale-Skjevdal (2; +23,0) ning sakslane Justus Strelow (1; +33,8).

Pühapäevases jälitussõidus osalevad kaks eestlast: Rene Zahkna lõpetas 52. kohaga (1; +1.53,5) ning Kristo Siimer teenis 54. koha (1; +1.58,8). Sünnipäevalaps Raido Ränkel teenis 62. koha (1; +2.08,3) ning 19-aastane Mehis Udam lõpetas võistluse 77. kohaga (1; +2.20,5).

Enne võistlust:

Sprindisõite on sel hooajal valitsenud sakslased: hooaja avaetapil Östersundis võidutses norralaste ees Philipp Nawrath, enne jõule Lenzerheides mahtusid Benedikt Dolli järel pjedestaalile Johannes Thingnes Bö ja Nawrath ning eelmisel nädalal Oberhofis järgnesid Dollile Sturla Holm Lägreid ja Endre Strömsheim.

Vaid ühel korral, Hochfilzenis, võidutses sprindis norralane, kui esikoha saavutas Tarjei Bö. Kõik mainitud mehed on stardis ka Ruhpoldingis.

Ruhpoldingis tuleb sprindis rajale ka neli eestlast: numbri all 75 stardib Kristo Siimer, Rene Zahkna stardinumbriks on 83, Mehis Udamil 82 ja Raido Ränkel pääseb rajale eelviimasena ehk 105. mehena.