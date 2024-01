Teist MK-etappi alustav Udam: nälga on juurde tulnud

Laskesuusatamise MK-sari jätkub neljapäeval Saksamaal Ruhpoldingis meeste teatesõiduga ning Eesti neliku ankrumeheks on teist MK-etappi kaasa tegev Mehis Udam. Laskesuusataja ütles ERR-ile, et närvi ei tunne ning loodab teha parema sõidu, kui debüütetapil Oberhofis.

Mehis Udam tegi enda MK-debüüdi eelmisel nädalal Oberhofis, kui saavutas sprindisõidus 90. koha. Teatesõidus lõpetas Eesti meeskond aga 12. kohaga ning viimast vahetust tegi just Udam, kelle jaoks oli see karjääri esimene maailma karika sarja etapp.

"Eks [MK-etapp] on enam-vähem see, mis ma arvasin," ütles Udam kolmapäeval ERR-ile. "Teadsin, et siin mehed sõidavad, keskmine tase on palju kõrgem, kui kõigil teistel võistlustel, kus varem osalenud olen. Sprindis see sõidukaotus, mis ma sain, veidi ehmatas. Lootsin, et olen rohkemaks võimeline."

19-aastane Udam ütles, et erilist närvi tal kõrgeimal tasemel võisteldes pole. "Siin on mäed, päike, sinine taevas - meeleolu on kindlasti parem. Oberhofis mingit närvi otseselt sees ei olnud, praegu ka närvi ei tunne," ütles ta. "Arvan, et siinsed rajad võib-olla isegi sobivad mulle paremini ja loodan teha parema sõidu."

Oberhofi teatesõidus läks ta viimases vahetuses rajale 12. kohal ning püsis seal kuni sõidu lõpuni. "Suutsin täiesti enda sõitu teha ja tulevikule ja minevikule otseselt ei mõelnud. Tegin oma sõitu ja arvan, et tuli päris hästi välja," ütles ta. "Oberhofi fännide hulk oli midagi täiesti uut. Otseselt ei seganud, pigem oli väga vinge sõita, kui nii palju rahvast on raja ääres."

Esimene kogemus maailma karika sarjas isu ei kustutanud. "Nälga on juurde tulnud," ütles Udam.

ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne meeste 4x7,5 km teatesõidust algab neljapäeval kell 15.15, kommenteerivad Alvar Tiisler ja Karel Kulbin ning stuudios on Tarmo Tiisler.