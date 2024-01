Mihhail Selevko vennast: olen õnnelik, see oli tema elu parim sõit

Mihhail Selevko kolmapäevane lühikava ebaõnnestus, ta kukkus mitmel korral ning teenis lõpuks vaid 60,09 punkti. Selevko isiklik lühikava rekord on veidi enam kui kaks aastat tagasi kogutud 82,61 punkti, 82 punktini on ta jõudnud ka tänavu.

"Ma ei olnud kindel, olin närvis. Ma ei tea, miks niimoodi läks. Trennis oli kõik väga hästi," rääkis Selevko võistluse järel ERR-ile. "Jää oli päris hea, esimesel päeval oli hüpeteks raske, aga täna juba parem."

Tema vend Aleksandr õnnestus aga hiilgavalt, kui parandas Eesti rekordit enam kui kuue punktiga, teenides lausa 90,05 punkti. See andis talle lühikava järel väikese pronksmedali ehk kolmanda koha.

"Ma olen väga õnnelik, et tal tuli nii hästi välja. See on tema elu parim sõit, olen õnnelik. Olid pinged ka seepärast, et ta oli nii hea ja pidin ka proovima puhtalt sõita," lisas Mihhail Selevko.